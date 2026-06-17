پرونده جنایت آمریکا در مدرسه شجره طیبه میناب آماده صدور کیفرخواست است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: یکی از مسائلی که در این جنایت جنگی حمله به مدرسه شجره طبیبه اتفاق افتاده است این است که پیکر شهدا به لحاظ اصابت موشک‌های دشمن پاره پاره شده و تعدادی از پاره‌های تن‌های شهدا در مراسم دفن شناسایی نشده‌اند و تعدادی هم بعد از مراسم تشییع تفحص شده‌اند که قرار است با هماهنگی خانواده‌های معظم شهدا اجزای تازه تفحص شده ابدان مطهر شهداء انشاالله طی مراسمی خاص و ویژه تشییع و تدفین شوند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: شکایات خانواده‌های شهداء، هم در مراجع داخلی و هم در مراجع بین المللی در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: پرونده داخلی جنایت دشمن آمریکایی در میناب در دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان تکمیل شده و همه شکایت‌ها اخذ و ادله و مستندات هم جمع آوری شده است و طبق بخشنامه دادستان کل کشور به زودی برای رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال خواهد شد.