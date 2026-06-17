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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

پرونده جنایت آمریکا در مدرسه شجره طیبه میناب آماده صدور کیفرخواست است

پرونده جنایت آمریکا در مدرسه شجره طیبه میناب آماده صدور کیفرخواست است

میناب-رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: پرونده جنایت دشمن آمریکایی در مدرسه شجره طیبه میناب در دادسرای میناب تکمیل شده و به زودی برای رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرای تهران ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: یکی از مسائلی که در این جنایت جنگی حمله به مدرسه شجره طبیبه اتفاق افتاده است این است که پیکر شهدا به لحاظ اصابت موشک‌های دشمن پاره پاره شده و تعدادی از پاره‌های تن‌های شهدا در مراسم دفن شناسایی نشده‌اند و تعدادی هم بعد از مراسم تشییع تفحص شده‌اند که قرار است با هماهنگی خانواده‌های معظم شهدا اجزای تازه تفحص شده ابدان مطهر شهداء انشاالله طی مراسمی خاص و ویژه تشییع و تدفین شوند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: شکایات خانواده‌های شهداء، هم در مراجع داخلی و هم در مراجع بین المللی در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: پرونده داخلی جنایت دشمن آمریکایی در میناب در دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان تکمیل شده و همه شکایت‌ها اخذ و ادله و مستندات هم جمع آوری شده است و طبق بخشنامه دادستان کل کشور به زودی برای رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال خواهد شد.

کد مطلب 6863037

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