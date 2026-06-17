به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز چهارشنبه در کارگروه دختران نوجوان و جوان با موضوع مدیریت مصرف انرژی با تأکید بر اهمیت استمرار برنامههای آموزشی و فرهنگی، اظهار داشت: این نشستها باید بهصورت مستمر ادامه داشته باشد تا با افزایش آگاهی نسل نوجوان و جوان، شاهد نهادینهشدن فرهنگ صحیح مصرف انرژی در جامعه باشیم.
وی با اشاره به جایگاه بانوان در مدیریت مصرف خانوادهها، افزود: بانوان سردمدار مدیریت مصرف انرژی هستند و نقش آنها در فرهنگسازی و تغییر رفتارهای مصرفی بسیار پررنگ است؛ چراکه بسیاری از الگوهای مصرف در خانوادهها از طریق مادران و بانوان شکل میگیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، تصریح کرد: بانوان میتوانند با اطلاعرسانی صحیح به اعضای خانواده، آموزش شیوههای درست مصرف و ایجاد حساسیت نسبت به حفظ منابع، گام مؤثری در مدیریت مصرف آب، برق و سایر انرژیها بردارند.
مجیدی با اشاره بهضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بیان کرد: نیروگاههای خانگی از طریق نصب پنلهای خورشیدی روی پشتبام منازل میتوانند بهعنوان یک ظرفیت مهم در تولید انرژی پاک و کاهش وابستگی به منابع محدود موردتوجه قرار گیرند.
وی همچنین بر توجه به مسائل زیستمحیطی تأکید کرد و گفت: باید با مشارکت دستگاههای اجرایی و همراهی مردم، پویشهایی برای کاهش استفاده از کیسههای پلاستیکی و ترویج فرهنگ استفاده از جایگزینهای مناسب راهاندازی شود.
نظر شما