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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

دستگیری سارق غیر بومی منزل در مرند

دستگیری سارق غیر بومی منزل در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری سارق غیر بومی منزل و کشف طلا و جواهرات مسروقه به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان روز پنج شنبه در تشریح این خبر گفت: درپی وقوع چند فقره سرقت منزل ، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی وبا هماهنگی مقام قضایی متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد:متهم در بازجویی‌های بعمل آمده به ۳ فقره سرقت منزل به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال شامل طلا و جواهرات اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به‌ مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6864121

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