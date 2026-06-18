دستگیری سارق غیر بومی منزل در مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان روز پنج شنبه در تشریح این خبر گفت: درپی وقوع چند فقره سرقت منزل ، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی وبا هماهنگی مقام قضایی متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد:متهم در بازجویی‌های بعمل آمده به ۳ فقره سرقت منزل به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال شامل طلا و جواهرات اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به‌ مرجع قضایی معرفی شد.