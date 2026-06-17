به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در پی دریافت شکایت دو نفر از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری مبلغ ۱۸ میلیارد ریال از آن‌ها از طریق هدایت به سایت‌های شرط‌بندی و سوءاستفاده از اعتماد آنان، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان رومشکان قرار گرفت.

کارآگاهان پلیس آگاهی رومشکان با بهره‌گیری از اقدامات پلیسی و تخصصی موفق شدند اعضای این شبکه کلاهبرداری را که با تبلیغات فریبنده اقدام به اخاذی از قربانیان می‌کردند، شناسایی کنند.

مأموران انتظامی با هماهنگی قضائی طی یک عملیات منسجم و ضربتی، هفت نفر از اعضای این باند (شامل ۶ مرد و یک زن) را دستگیر کردند. متهمان پس از تحقیقات اولیه و مواجهه با مستندات پلیس، به جرم خود اعتراف کردند.

با پیگیری‌های مستمر پلیس و هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، مبلغ ۱۸ میلیارد ریال کلاهبرداری شده از مال‌باختگان بازگردانده شد و متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضا تحویل داده شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در پایان به شهروندان هشدار داد: سایت‌های شرط‌بندی و قمار همواره بستری برای کلاهبرداری و سرقت دارایی‌های مردم هستند، لذا شهروندان باید ضمن هوشیاری در مواجهه با تبلیغات فضای مجازی، از واریز هرگونه وجه به حساب‌های ناشناس و اعتماد به وعده‌های پوشالی سودهای کلان در این سایت‌ها خودداری کنند.