به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه مهارتآموزی استان، با اشاره به اهمیت مهارت در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی اظهار داشت: مفهوم سواد در دنیای امروز تنها به مدرک تحصیلی محدود نمیشود، بلکه در بسیاری از حوزهها، نداشتن مهارتهای کاربردی به معنای بیسوادی عملی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از جوانان کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند اما در ورود به بازار کار با مشکل مواجهاند، افزود: لازم است در کنار آموزشهای آکادمیک، مهارتآموزی بهصورت جدی و هدفمند دنبال شود تا زمینه اشتغال پایدار برای جوانان فراهم گردد.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در این زمینه گفت: انتظار میرود محتوای آموزشی و شیوههای ارائه آموزشها بهروز شود و از الگوهای موفق جهانی در ارتقای کیفیت مهارتآموزی استفاده شود.
وی همچنین بر اهمیت بازآموزی و بهروزرسانی مهارتها تأکید کرد و افزود: با توجه به تغییرات سریع فناوری، بسیاری از روشهای قدیمی منسوخ شده و نیاز است شیوههای نوین جایگزین آنها شود.
بهرامی در ادامه به برخی مشکلات زیرساختی در حوزه آموزش مهارت در استان اشاره کرد و گفت: کمبود فضاهای آموزشی و محدودیت امکانات در هنرستانها و مراکز فنی و حرفهای از چالشهای جدی استان است که باید برای رفع آنها برنامهریزی شود.
وی با بیان اینکه بخش عمده جمعیت استان در مرکز استان متمرکز شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع فشار زیادی بر زیرساختهای آموزشی وارد کرده و ضرورت توسعه متوازن امکانات آموزشی در سطح استان را دوچندان کرده است.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار بازنگری در شیوههای آموزش مهارتی متناسب با ظرفیتها و پتانسیلهای هر منطقه شد و بر لزوم افزایش بهرهوری و کارآمدی نظام مهارتآموزی کشور تأکید کرد.
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