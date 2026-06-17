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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

هشدار نارنجی برای افزایش دمای هوا در خوزستان

هشدار نارنجی برای افزایش دمای هوا در خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: هشدار سطح نارنجی شماره ۱۳ در پی افزایش دمای هوا و رشد مصرف حامل‌های انرژی در استان صادر شده است.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۱۳ اداره کل هواشناسی استان خوزستان، از روز جمعه تا صبح یکشنبه افزایش دمای احساسی و رشد مصرف حامل‌های انرژی در مناطق جنوبی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین از ظهر یکشنبه تا اواخر دوشنبه روند افزایش دما در بیشتر مناطق استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: با توجه به افزایش محسوس دما، احتمال رشد مصرف حامل‌های انرژی و تشدید گرمای احساسی در سطح استان وجود دارد.

وی از شهروندان خواست ضمن مدیریت مصرف انرژی و رعایت توصیه‌های ایمنی، از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کنند.

کد مطلب 6863097

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