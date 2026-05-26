به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از نفوذ توده هوای نسبتاً گرم و همچنین افزایش گرادیان فشاری در بخش‌هایی از کشور خبر داد و اعلام کرد که این پدیده طی روزهای پنجشنبه (۷ خرداد) و جمعه (۸ خرداد) موجب افزایش محسوس دما، وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در شماری از استان‌ها خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، از روز پنجشنبه (۷ خرداد) استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی تحت تأثیر توده هوای گرم قرار می‌گیرند و افزایش محسوس دما و رشد مصرف حامل‌های انرژی در این مناطق پیش‌بینی شده است.

همچنین این شرایط روز جمعه (۸ خرداد) در استان‌های خوزستان، جنوب ایلام، اصفهان، قم، البرز، تهران، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و خراسان جنوبی تداوم خواهد داشت.

سازمان هواشناسی اثرات این مخاطره جوی را افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال ذوب برف در مناطق مرتفع و برف‌گیر و همچنین جاری شدن روان‌آب در دامنه‌ها و پایین‌دست مناطق کوهستانی اعلام کرده است.

در همین راستا، مدیریت مصرف انرژی، خودداری از اتراق در بستر و حاشیه رودخانه‌ها در مناطق کوهستانی و برف‌گیر، کنترل آتش برای پخت‌وپز در عرصه‌های جنگلی و همچنین پرهیز از رهاسازی زباله‌های براق در طبیعت از جمله توصیه‌های مهم سازمان هواشناسی عنوان شده است.

گردوخاک و کاهش شدید کیفیت هوا

در بخش دیگری از این هشدار، سازمان هواشناسی از افزایش گرادیان فشاری و وقوع وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک و احتمال انتقال گردوغبار از کشورهای همسایه غربی خبر داد.

بر این اساس، روز پنجشنبه (۷ خرداد) استان‌های کردستان، کرمانشاه، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل، همدان، مرکزی، قزوین و قم درگیر این سامانه خواهند بود.

همچنین روز جمعه (۸ خرداد) استان‌های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، لرستان، ایلام، نوار شرقی خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان تحت تأثیر وزش باد شدید و گردوخاک قرار می‌گیرند.

سازمان هواشناسی درخصوص پیامدهای این سامانه هشدار داده است که احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید افقی و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری وجود دارد.

همچنین افزایش غلظت گردوخاک، افت کیفیت هوا و احتمال آسیب به محصولات کشاورزی از دیگر اثرات پیش‌بینی‌شده این سامانه جوی اعلام شده است.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرد از تردد غیرضروری در نواحی کوهستانی خودداری کرده، نسبت به استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند و از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره بپرهیزند.

این سازمان همچنین بر احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در مناطق کویری و بیابانی به‌خصوص برای گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی تأکید کرد.