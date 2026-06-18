هوای پایدار و افزایش دما در گلستان تا یکشنبه

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم پایداری جوی در استان تا روز یکشنبه خبر داد و گفت: آسمان گلستان در این مدت عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
ملیحه معقولی اظهار کرد: بررسی الگوهای هواشناسی نشان میدهد تا پایان هفته و روز یکشنبه شرایط جوی نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم خواهد بود.
وی افزود: در این مدت علاوه بر آسمان صاف تا نیمهابری، روند افزایش تدریجی دما نیز در بیشتر مناطق استان مورد انتظار است.
کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به احتمال وقوع برخی پدیدههای جوی خاطرنشان کرد: در نواحی مستعد، بهویژه مناطق شرقی و شمالی استان، وقوع پدیده گرد و غبار دور از انتظار نیست.
معقولی از شهروندان خواست با توجه به افزایش دما و احتمال کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق، توصیههای هواشناسی را مدنظر قرار دهند.
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