ریزش سنگین قیمت طلا و سکه؛ طلا به کانال ۱۵ میلیون برگشت

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، تازهترین وضعیت بازار جهانی و داخلی طلا و سکه را تشریح کرد و گفت: طی یک هفته گذشته، بازارهای جهانی طلا تا روز جمعه به پایینترین سطح خود در یک سال اخیر رسید و قیمت هر اونس به حدود ۴.۰۷۴ هزار دلار کاهش یافت.
بذرافشان افزود: از روز دوشنبه با بازگشایی بازارها، روند افزایشی آغاز شد و در همان روز نخست حدود ۲۱۹ دلار رشد ثبت شد. در ادامه نیز از روز جمعه تاکنون، افزایش حدود ۳۰۰ دلار در قیمتها مشاهده شده و در مجموع، اونس جهانی به حدود ۴.۳۲۳ هزار دلار رسیده است.
وی افزود: در بازار داخلی، همزمان با کاهش نرخ ارز، افت تقاضا برای مصنوعات طلا و سکه و همچنین انتشار برخی اخبار مثبت سیاسی و اقتصادی، بازار با کاهش نسبی قیمتها مواجه شد. بهگونهای که همزمان با افت جهانی، کاهش تدریجی قیمتها نیز در داخل رخ داد.
ریزش دسته جمعی قیمت طلا و سکه
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: از ابتدای هفته تاکنون، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش حدود ۱.۴۵۰ میلیون تومان به حدود ۱۵ میلیون و ۶۹۷ هزار تومان رسیده است.
وی ادامه داد: در بازار سکه نیز کاهش قابل توجهی ثبت شد؛ بهطوری که قیمت سکه در مجموع با کاهش ۹.۵ میلیون تومانی به حدود ۱۶۱ میلیون تومان کاهش یافته است.
بذرافشان افزود: سکه طرح قدیم نیز با کاهش حدود ۷.۵ میلیون تومان به حدود ۱۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین نیمسکه با کاهش حدود ۳.۵ میلیون تومان به حدود ۸۴ میلیون تومان و ربعسکه با کاهش حدود ۲ میلیون تومان به ۴۷ میلیون تومان معامله میشود. سکه یکگرمی نیز با افت حدود یک میلیون تومان به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده است.
وی درباره حباب سکه گفت: حباب سکه در طول هفته نوسان داشته و هم کاهش و هم افزایش را تجربه کرده است، اما امروز حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشته و به حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
بذرافشان با اشاره به وضعیت صنف طلا و جواهر اظهار کرد: متأسفانه شرایط رکود و کاهش تقاضا در این هنر-صنعت تشدید شده و از اواسط خردادماه این رکود بیشتر شده است؛ بهگونهای که فعالان صنف در پرداخت هزینههای جاری مانند اجاره و حقوق پرسنل با مشکل مواجه شدهاند.
نوسان شدیدی نخواهیم داشت
وی افزود: قیمت داخلی طلا نسبت به بازارهای جهانی و نرخ ارز اختلاف دارد و هماکنون هر گرم طلا در بازار داخلی حدود ۴۵۰ هزار تومان کمتر از نرخ جهانی معامله میشود.
این فعال بازار طلا گفت: انتظار میرود تا پایان هفته نوسانات شدید در بازار رخ ندهد و تغییرات در حد طبیعی یک تا سه درصد باقی بماند.
بذرافشان در پایان اظهار کرد: کاهش اخیر قیمتها تا حدی غیرمنتظره بوده، زیرا پیشبینی میشد قیمت طلا به زیر کانال ۱۷ میلیون تومان نرسد، اما اکنون به حدود ۱۵.۶۹۷ میلیون تومان رسیده است. با این حال، در شرایط فعلی کاهش بیشتر دور از انتظار است و مردم میتوانند با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهند.
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