به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تسلیت فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: بقاع متبرکه و اماکن مذهبی استان برای برگزاری برنامه‌های این طرح کاملاً آماده شده‌اند.

مدیرکل اوقاف مازندران تأکید کرد: مهم‌ترین مأموریت سازمان اوقاف، اجرای امینانه نیات واقفان است و بخش عمده‌ای از موقوفات استان به عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین اختصاص یافته است.

وی افزود: در ایام محرم و صفر، درآمد موقوفات مرتبط با عزاداری سیدالشهدا مطابق نیت واقفان در اختیار بقاع متبرکه، هیئت‌های مذهبی و مراکز واجد شرایط قرار می‌گیرد تا مراسم عزاداری با شکوه بیشتری برگزار شود.

حجت‌الاسلام حیدری همچنین به اقدامات انجام شده پیش از آغاز محرم اشاره کرد و گفت: نشست‌های متعددی با مداحان و ذاکران اهلبیت، هیئت‌های امنا، مسئولان هیئت‌های مذهبی و روحانیان برگزار شده و هماهنگی‌های لازم برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و مذهبی در سطح استان صورت گرفته است.

وی از حضور روحانیان اعزامی از قم و مبلغان مستقر در بقاع متبرکه در ایام محرم در نقاط مختلف استان خبر داد و خاطرنشان کرد: این مبلغان برنامه‌های سخنرانی، تبیینی و معرفتی را برای عزاداران برگزار خواهند کرد.

مدیرکل اوقاف مازندران با تأکید بر اهمیت حضور پرشور مردم در مراسم محرم تصریح کرد: عزاداری‌ها، سخنرانی‌ها، مداحی‌ها، سینه‌زنی و حرکت هیئت‌های مذهبی باید با شکوه برگزار شود و در کنار آن مساجد، تکایا و بقاع متبرکه نیز همواره فعال و پررونق باقی بمانند.

حجت‌الاسلام حیدری در پایان از هیئت‌های مذهبی، هیئت‌های امنا و خادمان بقاع متبرکه قدردانی کرد و خواستار همکاری و همافزایی همه مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی استان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین‌های ماه محرم شد.