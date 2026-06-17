به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدری جناسمی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تسلیت فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: بقاع متبرکه و اماکن مذهبی استان برای برگزاری برنامههای این طرح کاملاً آماده شدهاند.
مدیرکل اوقاف مازندران تأکید کرد: مهمترین مأموریت سازمان اوقاف، اجرای امینانه نیات واقفان است و بخش عمدهای از موقوفات استان به عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین اختصاص یافته است.
وی افزود: در ایام محرم و صفر، درآمد موقوفات مرتبط با عزاداری سیدالشهدا مطابق نیت واقفان در اختیار بقاع متبرکه، هیئتهای مذهبی و مراکز واجد شرایط قرار میگیرد تا مراسم عزاداری با شکوه بیشتری برگزار شود.
حجتالاسلام حیدری همچنین به اقدامات انجام شده پیش از آغاز محرم اشاره کرد و گفت: نشستهای متعددی با مداحان و ذاکران اهلبیت، هیئتهای امنا، مسئولان هیئتهای مذهبی و روحانیان برگزار شده و هماهنگیهای لازم برای اجرای برنامههای فرهنگی، تبلیغی و مذهبی در سطح استان صورت گرفته است.
وی از حضور روحانیان اعزامی از قم و مبلغان مستقر در بقاع متبرکه در ایام محرم در نقاط مختلف استان خبر داد و خاطرنشان کرد: این مبلغان برنامههای سخنرانی، تبیینی و معرفتی را برای عزاداران برگزار خواهند کرد.
مدیرکل اوقاف مازندران با تأکید بر اهمیت حضور پرشور مردم در مراسم محرم تصریح کرد: عزاداریها، سخنرانیها، مداحیها، سینهزنی و حرکت هیئتهای مذهبی باید با شکوه برگزار شود و در کنار آن مساجد، تکایا و بقاع متبرکه نیز همواره فعال و پررونق باقی بمانند.
حجتالاسلام حیدری در پایان از هیئتهای مذهبی، هیئتهای امنا و خادمان بقاع متبرکه قدردانی کرد و خواستار همکاری و همافزایی همه مجموعههای فرهنگی و مذهبی استان برای برگزاری هرچه باشکوهتر آیینهای ماه محرم شد.
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