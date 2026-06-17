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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

بقاع متبرکه مازندران میزبان برنامه‌های بصیرت عاشورایی می‌شوند

بقاع متبرکه مازندران میزبان برنامه‌های بصیرت عاشورایی می‌شوند

ساری- مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از آمادگی کامل آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه استان برای برگزاری برنامه‌های طرح بصیرت عاشورایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تسلیت فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: بقاع متبرکه و اماکن مذهبی استان برای برگزاری برنامه‌های این طرح کاملاً آماده شده‌اند.

مدیرکل اوقاف مازندران تأکید کرد: مهم‌ترین مأموریت سازمان اوقاف، اجرای امینانه نیات واقفان است و بخش عمده‌ای از موقوفات استان به عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین اختصاص یافته است.

وی افزود: در ایام محرم و صفر، درآمد موقوفات مرتبط با عزاداری سیدالشهدا مطابق نیت واقفان در اختیار بقاع متبرکه، هیئت‌های مذهبی و مراکز واجد شرایط قرار می‌گیرد تا مراسم عزاداری با شکوه بیشتری برگزار شود.

حجت‌الاسلام حیدری همچنین به اقدامات انجام شده پیش از آغاز محرم اشاره کرد و گفت: نشست‌های متعددی با مداحان و ذاکران اهلبیت، هیئت‌های امنا، مسئولان هیئت‌های مذهبی و روحانیان برگزار شده و هماهنگی‌های لازم برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و مذهبی در سطح استان صورت گرفته است.

وی از حضور روحانیان اعزامی از قم و مبلغان مستقر در بقاع متبرکه در ایام محرم در نقاط مختلف استان خبر داد و خاطرنشان کرد: این مبلغان برنامه‌های سخنرانی، تبیینی و معرفتی را برای عزاداران برگزار خواهند کرد.

مدیرکل اوقاف مازندران با تأکید بر اهمیت حضور پرشور مردم در مراسم محرم تصریح کرد: عزاداری‌ها، سخنرانی‌ها، مداحی‌ها، سینه‌زنی و حرکت هیئت‌های مذهبی باید با شکوه برگزار شود و در کنار آن مساجد، تکایا و بقاع متبرکه نیز همواره فعال و پررونق باقی بمانند.

حجت‌الاسلام حیدری در پایان از هیئت‌های مذهبی، هیئت‌های امنا و خادمان بقاع متبرکه قدردانی کرد و خواستار همکاری و همافزایی همه مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی استان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین‌های ماه محرم شد.

کد مطلب 6863126

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