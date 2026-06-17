به گزارش خبرنگار مهر، مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران درمراسم آیین رونمایی اولین دوره جایزه خانواده محوریاظهار کرد: خانواده نهاد اصلی رشد انسانها و مهمترین بستر شکلگیری زندگی اجتماعی است و باید بیش از گذشته در کانون سیاستگذاریها و برنامههای شهری قرار گیرد.
وی افزود: هدف از رویکرد شهر خانوادهمحور صرفاً ارائه خدمات به خانوادهها نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا خانوادهها به عنوان بازیگران و کنشگران اصلی در حل مسائل شهری نقشآفرینی کنند.
مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده ادامه داد: هرچه خانوادهها نقش پررنگتری در مدیریت و بهبود محیط زندگی خود داشته باشند، کیفیت زندگی شهری نیز ارتقا خواهد یافت.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سالهای اخیر از جمله برگزاری رویداد «تهران خانواده» و راهاندازی مدرسه تسهیلگری خانواده، گفت: تلاش شده است زمینه مشارکت خانوادهها در سطوح مختلف فراهم شود تا آنها بتوانند مسائل و اولویتهای خود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران تأکید کرد: مدیریت شهری باید همه برنامهها و اقدامات خود را از دریچه خانواده ببیند و نیازها و مطالبات خانوادهها را در تصمیمگیریها مورد توجه قرار دهد.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در آیین رونمایی از نخستین دوره جایزه خانوادهمحوری در شهر، با اشاره به اقدامات انجام شده در هفته خانواده اظهار کرد: بیش از ۲۳۰ برنامه در بخشهای مختلف شهرداری تهران برگزار شد که ۸۰ درصد آن برای شهروندان و خانوادهها و ۲۰ درصد برای خانوادههای کارکنان شهرداری تدارک دیده شده بود.
وی افزود: در این مدت ۹۳ برنامه در مناطق و ۱۱۶ برنامه در سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری اجرا شد و این اقدامات زمینهساز شکلگیری زیرساختهای لازم برای توسعه رویکرد خانوادهمحور در مدیریت شهری بوده است.
مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به رونمایی از نخستین دوره جایزه خانوادهمحوری در شهر گفت: این جایزه فرصتی برای ارزیابی عملکرد بخشهای مختلف مدیریت شهری بر اساس شاخصهای خانوادهمحور است و دبیرخانه آن از امروز فعالیت خود را آغاز میکند.
وی ادامه داد: اختتامیه نخستین دوره این جایزه همزمان با هفته تهران در مهرماه برگزار خواهد شد و از خانوادههای کنشگر، شبکههای خانوادهمحور، طرحهای نوآورانه اجتماعی، اقدامات ساختاری و سازمانهایی که در مسیر تقویت رویکرد خانوادهمحور گام برداشتهاند، تقدیر میشود.
وی با تأکید بر نقش خانواده در افزایش تابآوری اجتماعی، خاطرنشان کرد: تجربه جنگ اخیر نشان داد خانواده ایرانی یکی از مهمترین عوامل حفظ انسجام اجتماعی و عبور از شرایط سخت است و تقویت این رویکرد میتواند زمینهساز ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر باشد.
مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین از برنامهریزی برای توسعه این جایزه در سطح ملی خبر داد و گفت: تلاش میکنیم در آینده این رویداد با همکاری سایر شهرها و کلانشهرهای کشور گسترش یابد.
وی در ادامه از تدوین و انتشار مجموعهای از تجربیات و الگوهای نوآورانه خانواده محور در قالب یک کتاب خبر داد و افزود: این اثر با هدف مستندسازی تجربیات و توسعه ادبیات نظری حوزه خانواده در مدیریت شهری تهیه شده است.
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