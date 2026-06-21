«هزار امید»؛ بستری برای کنشگری دختران نوجوان در محلات تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان وخانواده شهرداری تهران درخصوص هزار امید مجموعه ای از رویدادهای تابستانه مخصوص دختران نوجوان که به همت مرکز زنان و خانواده شهرداری طی سال‌های اخیر برگزارشده است گفت:«هزارامید» در سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته است.خوشبختانه برگزاری محله‌ای رویدادها سبب شده دسترسی نوجوانان به برنامه‌ها عادلانه تر صورت بگیرد و امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از آنان از خدمات باکیفیت فراهم شود.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران ادامه داد: همچنین با توجه به ماهیت کنشگری این برنامه‌ها، شکل‌گیری فعالیت‌ها در بستر محله و در کنار ساکنان همان منطقه، احتمال تداوم و اثرگذاری آن‌ها را افزایش داده است.

اردبیلی همچنین به ظرفیت سرای محله‌ها به‌عنوان کانون‌های استقرار رویدادها اشاره کرد و این موضوع را فرصتی برای ایجاد همکاری‌ها و ظرفیت‌های جدید در سطح محلات برشمرد.

وی بیان‌کرد: حرکت از مدل برگزاری متمرکز رویدادها در یک نقطه از شهر به سمت برگزاری منطقه‌ای و محله‌ای، گامی در مسیر بلوغ «هزارامید» محسوب می‌شود.

رییس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به دریافت حدود ۷۰ ایده در این مرکز، از تیم‌هایی که تجربه برگزاری رویداد در سال‌های گذشته را دارند خواست تا در فرآیند شتاب‌دهی به ایده‌های جدید مشارکت کرده و به گروه‌های تازه کمک کنند تا با ادبیات و شیوه اجرای برنامه‌ها آشنا شوند و بتوانند ایده‌های خود را متناسب با اقتضائات محله‌ها اجرا کنند.

وی تاکید کرد که طراحی برنامه‌ها باید متناسب با نیازها و اقتضائات نسل نوجوان باشد و اگر قرار است از تجربه‌های گذشته استفاده شود، این کارنیاز به بازنگری و نوآوری دارد و صرفاً نباید به تکرار برنامه‌های پیشین محدود شود.

اردبیلی تاکید کرد: باتوجه به تحولات اخیر در کشور ، ایجاد فضایی برای گفت‌وگو با نوجوانان درباره این موضوعات و گرامی‌داشت یاد شهدا نیز مورد تأکید است.

در این نشست، هر یک از تیم‌های حاضر ضمن آسیب‌شناسی تجربه برگزاری رویدادها در سال‌های گذشته، به بیان برنامه‌ها و ایده‌های جدید خود برای برگزاری رویداد در سال پیشِ رو پرداختند. همچنین از پوستر رسمی رویداد «هزارامید ۱۴۰۵» رونمایی شد.