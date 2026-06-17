افتتاح مدرسه ۶ کلاسه سلمان فارسی در دلگان

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای کیفیت زیرساخت‌های آموزشی و بهره‌مندی دانش‌آموزان استان از امکانات جدید تحصیلی، مدرسه ۶ کلاسه سلمان فارسی در شهرستان دلگان به بهره‌برداری رسید.

این مرکز آموزشی، گامی مؤثر در جهت توسعه آموزشی این منطقه به شمار می‌رود.

مراسم افتتاح این مدرسه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان و دیگر مسئولان شهرستانی برگزار شد.

این پروژه آموزشی با زیربنای ۴۸۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر صد میلیارد ریال با حمایت خیرین، نشان‌دهنده نقش کلیدی نهادهای خیریه‌ها در کنار سازمان‌های متولی برای رفع کمبودهای زیرساختی و ایجاد محیطی شاداب و استاندارد برای تحصیل فرزندان است.