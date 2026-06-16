https://mehrnews.com/x3cmbn ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۳ کد مطلب 6862467 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۳ حماسه حضور دلگانیها همزمان با عزاداری سیدالشهدا دلگان- مردم شهر دلگان همزمان با حضور پرشور در اجتماعات شبانه، برای امام حسین (ع) نیز عزاداری کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6862467 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی مردم جلگه چاه هاشم به شب صد و پنجم رسید اجتماع دلگانی ها در شب صد و پنجم از حماسه حضور اجتماع مردم شهر دلگان در شب صد و چهارم برچسبها شهرستان دلگان اجتماع مردمی ماه محرم و صفر مراسم عزاداری محرم و صفر
نظر شما