به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی ظهر چهارشنبه در جمع رسانه‌ها با اشاره به وضعیت آبی استان، بیان کرد: با حفر و تجهیز سه حلقه چاه جدید، ظرفیت تولید آب در شهر بیرجند به میزان ۶۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته پنج هزار انشعاب آب جدید در مرکز استان واگذار شده است، اظهار کرد: از این تعداد، دو هزار و ۸۰۰ انشعاب به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دارد.

توکلی با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۳۰ درصد مخازن آب شهر بیرجند دارای ذخیره است که برای مدیریت شرایط، اقدام به تعدیل فشار شبکه و اطلاع‌رسانی گسترده به مردم کرده‌ایم، گفت: با وجود رشد دو درصدی جمعیت در بیرجند، میزان مصرف آب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: طبق تحلیل‌های صورت‌گرفته، ۴۳ درصد از مشترکین بیرجندی در دسته «پرمصرف» قرار دارند و ۵۷ درصد مابقی، الگوی بهینه مصرف را رعایت می‌کنند.

وی با بیان اینکه با اقدامات انجام‌شده، تعداد روستاهایی که با تانکر آبرسانی می‌شوند از ۴۷۰ روستا در سال گذشته به ۴۰۰ روستا در سال جاری کاهش یافته است، گفت: همچنین در سال گذشته ظرفیت آبرسانی سیار ۶۰ درصد افزایش یافت و تنها در دهه اول محرم ۱۷ هزار مترمکعب آب به‌صورت سیار توزیع شد.

توکلی اظهار کرد: با تأکید مدیریت بحران استانداری، هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شده است تا در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌بخشی، آبرسانی سیار در نقاط مورد نیاز با حداکثر توان انجام شود.