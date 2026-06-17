۲ مدرسه تخریب شده لرستان در جریان جنگ رمضان در حال احداث هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد محمدی در سخنانی به خسارات واردشده به مدارس لرستان در جریان جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: در این جنگ ۹۴ مدرسه استان دچار آسیب شدند که ۸۱ مدرسه دارای خسارت‌های جزئی بودند و عملیات بهسازی و ترمیم آنها در همان روزهای نخست انجام شد.

وی ادامه داد: ۱۱ مدرسه دیگر نیازمند تعمیرات اساسی هستند که عملیات بازسازی آنها در حال انجام است و تا آغاز مهرماه آماده بهره‌برداری خواهند شد.

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: همچنین دو مدرسه به طور کامل تخریب شدند که یکی از آنها با مشارکت بنیاد کرامت رضوی و اداره کل نوسازی مدارس استان در حال احداث است.