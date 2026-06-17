به گزارش خبرنگار مهر، بیژن محمودی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: شهرستان مشگینشهر با بیش از ۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی یکی از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی استان اردبیل محسوب میشود که در سالهای اخیر توسعه زیرساختهای این بخش با جدیت دنبال شده است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای نوین آبیاری افزود: تاکنون بیش از ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به سامانههای آبیاری تحت فشار، قطرهای و بارانی مجهز شده و احداث استخرهای ذخیره آب توسط کشاورزان نقش مهمی در مدیریت منابع آبی و افزایش بهرهوری تولید داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی مشگینشهر گفت: با همکاری بنیاد علوی و بانکهای عامل، بیش از ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات و حمایت مالی در حوزه احداث استخرهای ذخیره آب، توسعه دامداریهای سبک و سنگین و تأمین ادوات کشاورزی پرداخت شده است.
وی با تأکید بر حرکت بخش کشاورزی از شیوه سنتی و معیشتی به سمت تولید اقتصادی بیان کرد: مشگینشهر در تولید برخی محصولات از جمله تخممرغ، گوشت سفید و محصولات باغی از جایگاه ویژهای در استان برخوردار است.
مدیر جهاد کشاورزی مشگینشهر از افتتاح چهار سامانه جدید ضدتگرگ همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: با بهرهبرداری از این طرحها، تعداد سامانههای فعال ضدتگرگ در باغات شهرستان به ۱۷ سامانه افزایش یافته است که نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از تگرگ و شرایط نامساعد جوی دارد.
وی ادامه داد: هر یک از این سامانهها قابلیت پوشش حدود ۸۰ هکتار از باغات شهرستان را داشته و مورد استقبال باغداران قرار گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی مشگینشهر همچنین از افتتاح یک مزرعه پرورش ماهی در روستای پیرازمیان با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد ریالی خبر داد و گفت: این واحد با ظرفیت تولید ۳۵ تن ماهی در سال و با مشارکت بخش خصوصی راهاندازی شده است.
وی افزود: در راستای حمایت از فعالان حوزه آبزیپروری، تجهیزات مورد نیاز از جمله دستگاه هواده نیز در اختیار بهرهبرداران قرار گرفته و مشگینشهر همچنان از قطبهای مهم پرورش ماهیان سردابی و تولید بچهماهی در کشور به شمار میرود.
مدیر جهاد کشاورزی مشگینشهر در ادامه از افتتاح یک واحد مرغداری ۲۰ هزار قطعهای در روستای کوربلاغ با سرمایهگذاری ۲۲۰ میلیارد ریالی خبر داد و تصریح کرد: با بهرهبرداری از این طرح، تعداد واحدهای فعال مرغداری شهرستان به ۱۶۵ واحد افزایش یافته و ظرفیت تولید محصولات پروتئینی منطقه بیش از گذشته تقویت شده است.
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