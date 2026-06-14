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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

احداث نهالستان تخصصی گیاهان دارویی در اردبیل

احداث نهالستان تخصصی گیاهان دارویی در اردبیل

اردبیل - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از برنامه‌ریزی برای احداث نهالستان تخصصی گیاهان دارویی با مشارکت جهاد دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهامت هدایت اظهار کرد: منابع طبیعی به دنبال بهره‌گیری از دانش فنی متخصصان جهاد دانشگاهی برای شناسایی، تکثیر و تولید نهال‌های بومی و اقتصادی، به‌ویژه گیاهان دارویی سازگار با اقلیم استان است.

وی افزود: احداث نهالستان اختصاصی گیاهان دارویی، علاوه بر صیانت از ذخایر ژنتیکی منطقه، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی جوامع محلی ایفا خواهد کرد.

مهران اوچی نیز با اشاره به زیرساخت‌های فناورانه این نهاد در حوزه گیاهان دارویی، گفت: جهاد دانشگاهی آمادگی کامل دارد تا با بهره‌گیری از دانش روز، در تمامی مراحل تولید، اصلاح و تکثیر گونه‌های ارزشمند گیاهی با اداره کل منابع طبیعی همکاری کند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل خاطرنشان کرد: هدف ما تبدیل نتایج پژوهش‌های علمی به دستاوردهای اجرایی در بستر طبیعت استان است تا از این طریق به توسعه فضای سبز پایدار و رونق اقتصاد کشاورزی کمک نماییم.

کد مطلب 6859746

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