احداث نهالستان تخصصی گیاهان دارویی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، شهامت هدایت اظهار کرد: منابع طبیعی به دنبال بهرهگیری از دانش فنی متخصصان جهاد دانشگاهی برای شناسایی، تکثیر و تولید نهالهای بومی و اقتصادی، بهویژه گیاهان دارویی سازگار با اقلیم استان است.
وی افزود: احداث نهالستان اختصاصی گیاهان دارویی، علاوه بر صیانت از ذخایر ژنتیکی منطقه، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی جوامع محلی ایفا خواهد کرد.
مهران اوچی نیز با اشاره به زیرساختهای فناورانه این نهاد در حوزه گیاهان دارویی، گفت: جهاد دانشگاهی آمادگی کامل دارد تا با بهرهگیری از دانش روز، در تمامی مراحل تولید، اصلاح و تکثیر گونههای ارزشمند گیاهی با اداره کل منابع طبیعی همکاری کند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل خاطرنشان کرد: هدف ما تبدیل نتایج پژوهشهای علمی به دستاوردهای اجرایی در بستر طبیعت استان است تا از این طریق به توسعه فضای سبز پایدار و رونق اقتصاد کشاورزی کمک نماییم.
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