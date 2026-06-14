قلندری: عملیات اجرایی شهرک کشاورزی اردبیل آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری با حضور در اداره جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل همزمان با هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: حمایت از کشاورزان و توسعه طرحهای زیرساختی بخش کشاورزی رویکرد دولت چهاردهم است.
وی با تبریک هفته جهاد کشاورزی و قدردانی از تلاشهای کارکنان این بخش افزود: کشاورزان و تولیدکنندگان مدار امنیت غذایی و خودکفایی کشور هستند و ما این عزت را مرهون تلاشها و مجاهدتهای بیوقفه فعالان عرصه کشاورزی هستیم.
فرماندار اردبیل با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر شهرستان اردبیل در حوزه کشاورزی گفت: اقلیم مناسب، خاک حاصلخیز و اراضی مستعد در کنار دانش فنی و مدیریت صحیح منابع اردبیل را به یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور تبدیل کرده است.
وی مدیریت بهینه منابع آب و توسعه سامانههای آبیاری نوین را از اولویتهای مهم در بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد اراضی سیبزمینی شهرستان تحت پوشش آبیاری نوین قرار دارد و توسعه این سامانهها در اراضی گندم نیز با جدیت دنبال میشود.
فرماندار اردبیل همچنین از آغاز قریبالوقوع عملیات اجرایی شهرک کشاورزی شهرستان در قالب شهرک آبزیان و شهرک گلخانهای و صنایع تبدیلی خبر داد و گفت: اجرای این طرحها نقش مهمی در افزایش بهرهوری، ایجاد ارزش افزوده و توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی خواهد داشت.
قلندری با تاکید بر حمایت جدی از کشاورزان، باغداران و سرمایهگذاران حوزه کشاورزی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهرستان بیش از گذشته برای تسهیل امور، پیگیری مطالبات کشاورزان و تسریع در اجرای پروژههای بخش کشاورزی پای کار است.
وی همچنین از پیگیری برای تعمیر، تجهیز و توسعه ساختمان اداره جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل خبر داد و افزود: تکمیل پروژههای زیرساختی از جمله سردخانهها و سایر طرحهای توسعهمحور کشاورزی با جدیت دنبال میشود.
فرماندار اردبیل در ادامه با اشاره به پیشبینی تولید محصولات راهبردی در سال جاری گفت: امسال پیشبینی میشود بیش از ۶۰۰ هزار تن سیبزمینی و بیش از ۹۵ هزار تن گندم در شهرستان اردبیل برداشت شود که نشاندهنده ظرفیت بالای این منطقه در تولید محصولات کشاورزی است.
قلندری بر حمایت از تلاشگران عرصه تولید و توسعه طرحهای کشاورزی در راستای تحقق امنیت غذایی و رونق اقتصادی منطقه تاکید کرد.
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