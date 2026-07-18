به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه بررسی راهاندازی شهرک کشاورزی شهرستان اردبیل که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: مطالعات احداث نخستین شهرک شیلات شمالغرب کشور در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار در روستای تازهکند شریفآباد تدوین شده و عملیات اجرایی آن اوایل مردادماه آغاز خواهد شد.
وی افزود: این شهرک با محوریت پرورش آبزیان، راهاندازی آکواریوم و توسعه ظرفیتهای گردشگری طراحی شده است و میتواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.
فرماندار اردبیل بیان کرد: شهرک شیلات بخشی از طرح جامع شهرک کشاورزی روستای تازهکند شریفآباد است که در گسترهای حدود ۱۶۰ هکتار پیشبینی شده و شهرک گلخانهای مدرن و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی را نیز دربر میگیرد که حدود هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری پیش بینی شده است
قلندری با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل فرایندهای اداری و اجرایی این طرح گفت: دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و همافزایی، زمینه آغاز عملیات اجرایی پروژه را در زمان تعیینشده فراهم کنند.
وی همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی نخستین شهرک فناوری در شهرستان اردبیل خبر داد و افزود: این مجموعه یکی از ۴۰ شهرک فناوری مصوب هیئت وزیران است و راهاندازی آن میتواند بستر مناسبی برای استقرار شرکتهای فناور، تجاریسازی ایدههای نوآورانه و توسعه اقتصاد دانشبنیان در شهرستان فراهم کند.
فرماندار اردبیل خاطرنشان کرد: ایجاد مجموعههای تخصصی در حوزههای کشاورزی، شیلات، صنایع تبدیلی و فناوری، از برنامههای مهم شهرستان برای تکمیل زنجیره تولید، جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است.
وی از اجرای ۲۵ مگاوات انرژی خورشیدی در کنار این مجموعه خبرداد. که ۳۰ هکتار زمین برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است
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