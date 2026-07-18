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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

احداث نخستین شهرک شیلات شمال‌غرب در روستای تازه کند شریف آباد اردبیل

احداث نخستین شهرک شیلات شمال‌غرب در روستای تازه کند شریف آباد اردبیل

اردبیل- فرماندار اردبیل از آغاز عملیات اجرایی نخستین شهرک شیلات شمال‌غرب کشور در اوایل مردادماه در روستای تازه‌کند شریف‌آباد اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه بررسی راه‌اندازی شهرک کشاورزی شهرستان اردبیل که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: مطالعات احداث نخستین شهرک شیلات شمال‌غرب کشور در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار در روستای تازه‌کند شریف‌آباد تدوین شده و عملیات اجرایی آن اوایل مردادماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: این شهرک با محوریت پرورش آبزیان، راه‌اندازی آکواریوم و توسعه ظرفیت‌های گردشگری طراحی شده است و می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

فرماندار اردبیل بیان کرد: شهرک شیلات بخشی از طرح جامع شهرک کشاورزی روستای تازه‌کند شریف‌آباد است که در گستره‌ای حدود ۱۶۰ هکتار پیش‌بینی شده و شهرک گلخانه‌ای مدرن و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی را نیز دربر می‌گیرد که حدود هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری پیش بینی شده است

قلندری با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل فرایندهای اداری و اجرایی این طرح گفت: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و هم‌افزایی، زمینه آغاز عملیات اجرایی پروژه را در زمان تعیین‌شده فراهم کنند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی نخستین شهرک فناوری در شهرستان اردبیل خبر داد و افزود: این مجموعه یکی از ۴۰ شهرک فناوری مصوب هیئت وزیران است و راه‌اندازی آن می‌تواند بستر مناسبی برای استقرار شرکت‌های فناور، تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در شهرستان فراهم کند.

فرماندار اردبیل خاطرنشان کرد: ایجاد مجموعه‌های تخصصی در حوزه‌های کشاورزی، شیلات، صنایع تبدیلی و فناوری، از برنامه‌های مهم شهرستان برای تکمیل زنجیره تولید، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است.

وی از اجرای ۲۵ مگاوات انرژی خورشیدی در کنار این مجموعه خبرداد. که ۳۰ هکتار زمین برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است

کد مطلب 6891852

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