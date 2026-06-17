به گزارش خبرنگار مهر، حسین زینلی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان بهاباد که با حضور اعضای این ستاد در محل فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر لزوم ارتقای آمادگی نهادها برای مواجهه با حوادث، اظهار کرد: پیشگیری، آمادگی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، مهمترین ارکان کاهش خسارات ناشی از حوادث هستند و ضروری است تمامی دستگاههای اجرایی با برنامهریزی دقیق و تدوین سناریوهای عملیاتی، آمادگی کامل خود را برای مقابله با بحرانهای احتمالی حفظ کنند.
وی با اشاره به برنامهریزی برای اجرای مانور اطفای حریق در بهاباد تصریح کرد: این مانور به عنوان یک آزمون عملیاتی، فرصتی راهبردی برای سنجش میزان آمادگی نیروهای امدادی، هماهنگیهای بینبخشی و شناسایی کاستیهای موجود در مدیریت صحنههای بحرانی است که باید با جدیت توسط دستگاههای ذیربط اجرا شود.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار بهاباد در بخش دیگری از این نشست، با ابراز نگرانی از خطرات استخرهای ذخیره آب کشاورزی (پلیمری)، بر ضرورت ایمنسازی فوری این اماکن تأکید کرد و افزود: با توجه به حوادث ناگوار ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی در سالهای گذشته، مالکان استخرهای کشاورزی مکلفاند نسبت به نصب حفاظ، علائم هشداردهنده و تجهیزات ایمنی استاندارد اقدام کنند؛ چرا که کوتاهی در این زمینه، عواقب جانی جبرانناپذیری به همراه دارد و پذیرفتنی نیست.
زینلی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید با تشکیل کارگروههای تخصصی، ضمن نظارت مستمر بر اجرای مصوبات این جلسه، گزارش عملکرد خود را در خصوص ایمنسازی استخرها و تمهیدات برگزاری مانور به ستاد مدیریت بحران شهرستان ارائه دهند.
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