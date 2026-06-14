به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی اظهار کرد: آتش‌سوزی گسترده‌ای که از عصر شنبه در منطقه سه‌چاهان استان فارس آغاز شده بود، با عبور از مرزهای استانی به مراتع و جنگل‌های «باغ‌شادی» در شهرستان خاتم استان یزد سرایت کرد پس از ۹ ساعت تلاش بی‌وقفه و نفس‌گیر نیروهای امدادی، عملیاتی و مردمی، بامداد یکشنبه مهار شد و از پیشروی بیشتر آن به مناطق حفاظت‌شده جلوگیری به عمل آمد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به مشارکت حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امدادی، هلال‌احمر، منابع طبیعی، نیروهای نظامی و بسیج در این عملیات، تصریح کرد که با بسیج دستگاه‌های اجرایی و اعزام ماشین‌آلات سنگین، این حادثه تحت کنترل درآمده است. طبق برآوردهای اولیه، حدود ۱۰ هکتار از پوشش گیاهی و جنگلی منطقه باغ‌شادی در این حادثه دچار خسارت شده است.

وی افزود: در حال حاضر، دستگاه‌های مرتبط تا حصول اطمینان کامل از ایمنی و رفع خطرِ شعله‌وری مجدد، در منطقه در حالت آماده‌باش قرار دارند. مدیرکل مدیریت بحران استان یزد تأکید کرد که علت دقیق بروز این حادثه و میزان خسارات وارد شده، پس از بررسی‌های کارشناسی و تکمیلی به اطلاع عموم خواهد رسید.