به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه جلسه برخط ملی راهبری حفاظت منابع طبیعی کشور با حضور مسئولان ملی و استانی در اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار و، آخرین وضعیت آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های طبیعی استان مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس آمار ارائه شده در این نشست، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۷ فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان رخ داده که حدود ۱۲۸ هکتار از این اراضی را تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به بارندگی‌های مناسب سال زراعی جاری و افزایش پوشش گیاهی، نسبت به بالا بودن احتمال وقوع حریق در فصل گرم سال هشدار داد و گفت: برنامه‌ریزی لازم برای هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در مقابله با آتش‌سوزی‌ها در سطح استان و شهرستان‌ها انجام شده است.

منوچهر محمدی همچنین از فعال شدن روند پیگیری و برخورد قضایی با عاملان آتش‌سوزی‌ها با همکاری دستگاه قضایی در استان خبر داد.

وقوع ۱۴ فقره اتش سوزی در عرصه های جنگلی و طبیعی استان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به تشکیل تیم‌های واکنش سریع در ادارات منابع طبیعی استان و شهرستان‌ها، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴ فقره حریق در عرصه‌های طبیعی استان به وقوع پیوسته که حدود ۷۸ هکتار را دربر گرفته است و این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

سید جمال موسویان افزود: با همکاری ادارات راهداری و شهرداری‌ها، بیش از ۳۰۰ کیلومتر آتش‌بر و پاک‌تراشی در حاشیه جاده‌های استان انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی از برنامه‌ریزی برای نصب دو دستگاه دوربین پایش تصویری در جنگل‌های استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این اقدام می‌تواند در شناسایی سریع‌تر کانون‌های آتش و کاهش خسارات مؤثر باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه فقره آتش‌سوزی در مناطق حفاظت‌شده استان رخ داده که حدود ۵۰ هکتار از این مناطق را درگیر کرده است.

عبدال دیانتی‌نسب افزود: با ورود سریع نیروهای عملیاتی و مهار به‌موقع حریق، از گسترش آتش و افزایش سطح خسارت جلوگیری شد.

همچنین مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری، از اجرای طرح «هر دهیاری یک پایگاه اطفای حریق» در استان خبر داد و گفت: آموزش‌های لازم در زمینه دیدبانی، اعلام حریق و مشارکت در عملیات مهار آتش‌سوزی به دهیاران ارائه شده است.

داریوش مظفر ادامه داد: بر اساس این طرح، دهیاری‌ها با خرید دمنده و تجهیزات مورد نیاز به پایگاه‌های اطفای حریق تبدیل می‌شوند که تاکنون حدود ۱۰۰ دهیاری در سطح استان به این تجهیزات مجهز شده‌اند.

در این نشست بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تقویت مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها برای پیشگیری و مهار سریع آتش‌سوزی‌ها تأکید شد.