خبرگزاری مهر، واحد استان‌ها: حمیدرضا عبدالمنافی-استان البرز اگرچه در تقسیمات کشوری استانی جوان به شمار می‌رود، اما در دل محلات قدیمی خود هیئت‌ها و حسینیه‌هایی را جای داده که دهه‌ها سابقه فعالیت مذهبی و فرهنگی دارند و همچنان از مهم‌ترین کانون‌های عزاداری محرم محسوب می‌شوند.

بسیاری از هیئت‌های قدیمی استان طی سال‌های گذشته نوسازی شده‌اند اما پیشینه تاریخی و جایگاه اجتماعی آنها همچنان حفظ شده است. این مراکز مذهبی هر سال در ایام محرم و صفر محل تجمع گسترده عزاداران حسینی هستند.

هیئت یزدی‌ها نماد عزاداری سنتی در کرج

یکی از شناخته‌شده‌ترین هیئت‌های قدیمی استان، هیئت یزدی‌های کرج است که در محدوده میدان شهید فهمیده فعالیت می‌کند. این هیئت به واسطه برگزاری مراسم سنتی و آیین نخل‌گردانی در روزهای تاسوعا و عاشورا شهرت دارد و هرساله جمعیت زیادی را به خود جذب می‌کند.

حسینیه ابوطالبی حفظ سبک عزاداری نسل‌های گذشته

حسینیه ابوطالبی نیز از دیگر مراکز مذهبی باسابقه استان به شمار می‌رود. متولیان این حسینیه تلاش کرده‌اند شیوه‌های سنتی عزاداری را همان‌گونه که از نسل‌های گذشته به یادگار مانده حفظ کنند؛ موضوعی که به این مجموعه هویتی تاریخی و مذهبی بخشیده است.

باب‌الحوائج حصارک بنایی نو با پیشینه‌ای قدیمی

در منطقه حصارک کرج نیز حسینیه باب‌الحوائج که به همدانی‌های مقیم کرج تعلق دارد از جمله مراکز قدیمی عزاداری محسوب می‌شود. اگرچه ساختمان فعلی در سال‌های اخیر بازسازی شده اما سابقه فعالیت مذهبی این مجموعه به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد.

هیئت واریانی‌ها و دیگر مراکز قدیمی عزاداری

از دیگر هیئت‌های ریشه‌دار استان می‌توان به هیئت واریانی‌های کرج اشاره کرد که در محدوده مقابل مهدیه کرج قرار دارد و همچنان از پایگاه‌های فعال عزاداری به شمار می‌رود.

علاوه بر کرج، در شهرستان‌های فردیس، ساوجبلاغ، طالقان و برخی محلات قدیمی ترک‌نشین استان نیز هیئت‌هایی با سابقه طولانی فعالیت دارند که در مناسبت‌های مذهبی نقش پررنگی در برگزاری مراسم‌های مردمی ایفا می‌کنند.

در کنار هیئت‌های مردانه، مجالس خانگی و حسینیه‌های بانوان نیز سهم قابل توجهی در حفظ سنت‌های عزاداری داشته‌اند. حسینیه ویژه بانوان در محدوده شهید فهمیده، بیت‌الزهرا و مجالس مذهبی بانوان شاخصی همچون حاج‌خانم هادی و خانم‌زاده از جمله محافلی هستند که سال‌هاست در عرصه آموزش و ترویج فرهنگ عاشورایی فعالیت می‌کنند.

کارشناسان مذهبی معتقدند استمرار فعالیت این هیئت‌ها و حسینیه‌ها موجب شده بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی البرز از نسل‌های گذشته تاکنون حفظ شود و آیین‌های سنتی عزاداری همچنان در این استان زنده بماند.