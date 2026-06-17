به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با تأکید بر اهمیت سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، این رویداد را بستری برای تبیین سیاستها و مواضع بانک مرکزی در حوزههای پولی، ارزی، مالی و تجاری دانست و گفت: در شرایط کنونی کشور، بهویژه پس از جنگ، فعالان اقتصادی، صاحبنظران و ذینفعان اقتصادی با پرسشها و ابهامات متعددی مواجه هستند و این همایش میتواند پاسخگوی بخش مهمی از این دغدغهها باشد.
پرویزیان در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار مهر درباره ضرورت برگزاری این همایش اظهار کرد: سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی در مقطعی برگزار میشود که اقتصاد کشور نیازمند تبیین و اعلام سیاستهای بانک مرکزی در حوزههای مختلف است. فعالان اقتصادی علاقهمند هستند از جهتگیریهای سیاستگذار پولی کشور مطلع شوند و این همایش محل گردهمایی تمامی افرادی است که در حوزههای پولی، ارزی، مالی و تجاری فعالیت یا دغدغه دارند.
پرویزیان با اشاره به جایگاه این همایش در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور اظهار داشت: این رویداد علاوه بر برخورداری از پشتوانه علمی و پژوهشی، به عنوان آیینه اعلام مواضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود و فعالان اقتصادی از طریق آن میتوانند با سیاستها و برنامههای بانک مرکزی در حوزههای پولی، ارزی، تنظیمگری و اداره نظام بانکی آشنا شوند.
وی افزود: شرایط جدید کشور و نیازهای ناشی از دوران بازسازی پس از جنگ، پرسشهای فراوانی را در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان ایجاد کرده است. بر همین اساس، ساختار نشستهای تخصصی این دوره نیز با هدف پاسخگویی به این نیازها طراحی شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به برگزاری دهها نشست تخصصی پیش از همایش گفت: پیش از برگزاری رویداد اصلی، ۲۷ نشست تخصصی برگزار شده و ۵ نشست دیگر نیز همزمان با همایش برگزار خواهد شد. در مجموع بیش از ۳۰ نشست تخصصی در موضوعات مختلف شکل گرفته که نتایج آنها جمعبندی و در اختیار مراجع تصمیمگیر و همچنین صاحبنظران قرار خواهد گرفت تا در تدوین سیاستها، پژوهشها و تصمیمات آتی مورد استفاده قرار گیرد.
تبدیل مباحث علمی به ابزارهای اجرایی و مقررات بانکی
پرویزیان در پاسخ به پرسشی درباره نحوه بهرهبرداری از نتایج همایشهای گذشته تصریح کرد: در طول سالهای گذشته موضوعات متنوع و گستردهای در این همایش مطرح شده و تمامی دستاوردها، مقالات و نتایج علمی در سایت پژوهشکده پولی و بانکی بارگذاری شده است و به عنوان یکی از منابع مطالعاتی مهم مورد استفاده پژوهشگران قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در این دوره تلاش شده است علاوه بر تولید دانش، ظرفیت تبدیل مباحث علمی به ابزارها و دستورالعملهای اجرایی نیز مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه، موضوعاتی مانند فورسماژور (حوادث غیرقابل پیشبینی که انجام قرارداد را غیرممکن میکند) و هاردشیپ (شرایطی که اجرای قرارداد را بسیار دشوار و پرهزینه میکند) که پس از جنگ اهمیت بیشتری پیدا کردهاند، در بسیاری از قراردادهای بانکی پیشبینی نشده بودند و اکنون مطالعات کاربردی برای تبدیل این مباحث به دستورالعملهای اجرایی در حال انجام است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در چنین شرایطی باید مشخص شود تسهیلاتگیرندگان، بانکها و بنگاههای تولیدی چه وضعیتی خواهند داشت و چه سازوکارهایی باید طراحی شود تا ضمن حمایت از فعالان اقتصادی، از افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی جلوگیری شود. این قبیل موضوعات از جمله محورهای کاربردی مورد بررسی در این دوره از همایش است.
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