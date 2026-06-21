به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرویزیان در آیین افتتاح سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به شرایط جدید اقتصاد کشور، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و مقررات بانکی و اقتصادی تأکید کرد.

وی در این مراسم که با حضور رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد اقتصادی و بانکی و جمعی از صاحب‌نظران برگزار شد، با تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ اخیر و دانشمندان کشور، اظهار کرد: اقتصاد ایران در مقطع کنونی نیازمند تبیین سیاست‌های متناسب با شرایط جدید و طراحی نظم اقتصادی متناسب با الزامات پیش‌رو است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: در این همایش مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و تجاری کشور با حضور دانشگاهیان، کارشناسان و سیاست‌گذاران مورد بررسی قرار می‌گیرد تا راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد اقتصاد ارائه شود.

پرویزیان با تأکید بر اینکه خروجی این مباحث باید به سیاست‌های اجرایی و عملیاتی تبدیل شود، گفت: هدف اصلی این نشست‌ها کمک به تسهیل فضای کسب‌وکار، افزایش کارایی اقتصاد و بهبود معیشت مردم است.

وی با اشاره به برخی چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور تصریح کرد: پیچیدگی در قوانین و مقررات، ناهماهنگی در چارچوب‌های قانونی مرتبط با بانک مرکزی و شبکه بانکی و برخی موانع اجرایی از جمله مسائلی است که نیازمند اصلاح و بازنگری جدی هستند.

به گفته وی، شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده و اصلاح برخی رویه‌ها و سیاست‌ها می‌تواند به افزایش کارآمدی نظام پولی و بانکی کمک کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه به محورهای اصلی سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی اشاره کرد و گفت: موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری در تسهیلات و سپرده‌های بانکی، سلطه مالی دولت، نحوه مداخلات ارزی، سیاست‌های پولی و ارزی و هدف‌گذاری تورمی از مهم‌ترین محورهای مورد بررسی در این همایش است.

وی در پایان با قدردانی از حضور مسئولان، کارشناسان، پژوهشگران و رسانه‌ها در این رویداد، بر نقش رسانه‌ها در تبیین دقیق مباحث اقتصادی و افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد.