به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» با حضور وحید ماجد معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، کورش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و جمعی از مدیران ارشد بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با تأکید بر جایگاه سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، این رویداد را مهمترین بستر اعلام سیاستها و مواضع بانک مرکزی در حوزههای پولی، ارزی و بانکی دانست و گفت: فعالان اقتصادی، بانکها و تمامی ذینفعان حوزه پول و بانک از طریق این همایش میتوانند با جهتگیریها و برنامههای بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۵ آشنا شوند.
پرویزیان در ابتدای این نشست با قدردانی از نقش رسانهها و خبرنگاران در انتقال مفاهیم و سیاستهای اقتصادی به جامعه اظهار داشت: سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی با موافقت رئیس کل بانک مرکزی در روز ۳۱ خردادماه در مرکز همایشهای بانک مرکزی برگزار خواهد شد و صاحبنظران حوزه پول، بانک و اقتصاد و همچنین فعالان این حوزه در آن حضور خواهند داشت.
وی افزود: این رویداد طی سالهای گذشته به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای حوزه پولی و بانکی کشور شناخته شده است؛ هم از منظر ارائه مقالات و مباحث علمی و هم از حیث انتقال سیاستها و برنامههای بانک مرکزی به فعالان اقتصادی و تصمیمگیران کشور.
همایش سیاستهای پولی و ارزی؛ مرجع اعلام سیاستهای بانک مرکزی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه این همایش آیینه اعلام مواضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد سیاستگذار پولی کشور، از طریق این رویداد مواضع خود را در حوزه سیاستهای پولی، سیاستهای ارزی، تنظیمگری و اداره امور بانکها تشریح میکند.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی، شبکه بانکی و سایر ذینفعان میتوانند بر مبنای سیاستهای اعلامی بانک مرکزی، برنامهریزیها و پیشبینیهای خود را برای دوره مالی سال ۱۴۰۵ تنظیم کنند.
پرویزیان خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که این همایش چشماندازی حداقل یکساله از سیاستهای پولی و بانکی کشور را در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهد و به همین دلیل از اهمیت ویژهای در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی برخوردار است.
تمرکز همایش بر هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و تجاری
وی با اشاره به محور اصلی همایش امسال اظهار داشت: یکی از ویژگیهای متمایز این دوره نسبت به دورههای قبل، تمرکز بر هماهنگی و همراستایی سیاستهای پولی با سایر سیاستهای اقتصادی کشور است.
به گفته پرویزیان، موضوع «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» به عنوان چارچوب اصلی همایش انتخاب شده تا زمینه هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اقتصادی کشور فراهم شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: انتظار میرود این رویکرد به یکپارچگی بیشتر سیاستهای اقتصادی کشور در راستای تحقق رشد اقتصادی، کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و بهبود سطح رفاه و درآمد مردم منجر شود.
برگزاری نشست ویژه برای بررسی سیاستهای اقتصادی پس از جنگ
پرویزیان با اشاره به تغییر ساختار برگزاری همایش امسال گفت: با توجه به شرایط موجود، همایش امسال به جای دو روز در یک روز برگزار خواهد شد.
وی افزود: پیش از برگزاری همایش، ۲۱ نشست تخصصی آنلاین و ۶ نشست به صورت حضوری و برخط برگزار شده و نتایج این نشستها در چهار پنل تخصصی روز همایش ارائه خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین از برگزاری نشست ویژهای با حضور روسای کل ادوار مختلف بانک مرکزی خبر داد و اظهار داشت: در این نشست، موضوعات مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی و الزامات برنامهریزی برای دوران پس از جنگ مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و از تجربیات روسای سابق بانک مرکزی برای بازتنظیم سیاستها و برنامههای اقتصادی کشور استفاده خواهد شد.
وی گفت: در مراسم افتتاحیه نیز پیشبینی شده است که مقامات ارشد اجرایی کشور، از جمله رئیسجمهور و وزرای اقتصادی حضور داشته باشند.
انتخاب ۱۹ مقاله برتر از میان ۱۳۸ مقاله علمی
پرویزیان در بخش دیگری از سخنان خود به بخش علمی همایش اشاره کرد و گفت: این رویداد به دلیل اعتبار علمی بالا، جایگاه ویژهای در دانشگاهها، مراکز پژوهشی و محافل علمی کشور دارد و نتایج آن به عنوان مرجع مطالعاتی مورد استفاده قرار میگیرد. در این دوره ۱۳۸ مقاله علمی از سوی پژوهشگران و صاحبنظران دریافت و مورد ارزیابی قرار گرفت که از میان آنها ۱۹ مقاله برای ارائه و انتشار در مجموعه مقالات همایش انتخاب شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: مقالات منتخب پس از برگزاری همایش در سایت پژوهشکده پولی و بانکی منتشر خواهد شد تا در اختیار پژوهشگران، دانشگاهیان و سیاستگذاران قرار گیرد.
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