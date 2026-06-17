اعزام۸۰۰مبلغ به نقاط مختلف استان سمنان؛ محرم با روایت «فتح» پیوند خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در اداره کا تبلیغات اسلامی استان سمنان محرم را مکتب جریان ساز دانست و بیان کرد: مکتب جریانساز و زنده عاشورا به ما می‌آموزد که در مقابل ظلم بی‌تفاوت نباشیم و در این شرایط پیچیده جنگ چند بعدی و رسانه‌ای نظامی و اقتصادی و سیاسی در ابعاد مختلف سعی شده تا محرم امسال رنگ و بوی جهاد تبیین به خود بگیرد.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند تا حقایق را وارونه جلوه بدهد افزود: مرکز ثقل جنگ ترکیبی جنگ روایت‌ها است و در نتیجه خط گفتمانی امسال ماه محرم پیوند عاشورا و مسائل امروز جامعه است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در سال جاری هیئت‌های مذهبی در کنار عزاداری خود به پایگاه تبیین انسجام و تقویت روحیه مردم تبدیل شدند ابراز کرد: عملیات گسترده‌ای در حوزه فرهنگی در طول ایام ماه محرم در استان سمنان تدارک دیده شده است.

قنبری با بیان اینکه امسال روایت محرم روایت فتح با استفاده از کلان روایت‌های الهی است بیان داشت: جریان این فرهنگ سازی همان رویه زندگی با آیه‌ها است که چند سالی می‌شود در برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی با هدف الگوگیری از کلان روایت‌های قرآن کریم و انطباق آن با زندگی امروز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه امسال وایت فتح در زمینه‌های تبیین دستاوردهای ایستادگی و جهاد در قالب اجتماعات مذهبی تبیین می شود افزود: هر هیئت در محرم سال جاری یک تبیین گر خواهد بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه بیش از یک هزار هیئت و مجموعه مذهبی عملیات بزرگ ماه محرم را برگزار می‌کنند گفت: ۸۰۰ مبلغ در طول ماه محرم به اقصی نقاط استان سمنان اعزام شدند.

قنبری با بیان اینکه این مبلغان در ایام قبل از محرم و در قالب همایش طلایه‌داران تبلیغ تغذیه فکری و معنوی می‌شوند بیان کرد: موضوعات قابل تبیین در ایام‌محرم توسط این‌ مبلغان با همت هیئت های مذهبی تبیین‌می شود.

وی با بیان اینکه برنامه های ویژه ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در استان سمنان برگزار می شود افزود: استانداری مسئول برگزاری این رویداد بوده و قرار است برنامه ها در قالب کمیته های تخصصی پیگیری شوند که یکی از این کمیته ها با مسئولیت سازمان تبلیغات اداره می شود.