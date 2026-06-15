خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ مردم متدین و خداجوی استان سمنان در نخستین شب ماه محرم سال جاری با بر تنگ کردن رخت عزای سیدالشهدا علیه السلام در تکایا و حسینیه‌ها و مساجد حضور پیدا کردند.

مراسم سنتی شب اول ماه محرم در نقاط مختلف استان سمنان برگزار شد در سمنان این مراسم در گلزار شهدا و مسجد سجادیه با شکوه خاصی برگزار و یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدا گرامی داشته شد.

روایت جنگ رمضان

در این مراسم که از شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز یادی به میان آمد یاد و خاطر شهید باصری شهید شاخص جنگ رمضان سمنان گرامی داشته شد.

در شاهرود نیز مراسم شب اول ماه محرم در تکیه بازار یا همان زنجیری و دیگر مساجد شهری و روستایی با حضور مردم متدین و خداجوی این شهرستان برگزار شد. پیرغلامان اهل بیت در این مراسم چراغ شب اول عزاداری ماه محرم سال ۱۴۰۵ را روشن کردند و به استقبال ماه محرم رفتند.

در دامغان همچنین مراسم بزرگی در حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل علیه السلام و بقاء متبرکه این شهرستان برگزار شد پرچم سیاه عزاداری سیدالشهدا علیه السلام توسط پیر غلامان و پیشکسوتان هیئت‌های مذهبی این شهرستان برپا داشته شد.

حضور باشکوه

در دیگر نقاط استان سمنان نیز مردم حضور باشکوهی در عزاداری شب اول ماه محرم داشتند همچنین تجمع ملت انقلابی استان سمنان امشب با محوریت محرم مقاومت در نقاط مختلف شهری و روستایی برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امسال ویژه برنامه‌های ماه محرم با عنوان محرم مقاومت در حوزه فرهنگی و تبیینی و با رویکرد جنگ ۱۲ روزه و مقاومت ملت ایران در جنگ رمضان در هشت شهرستان استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا قنبری با بیان اینکه در این پویش همگانی که با مشارکت مردم و هیئت‌های مذهبی برگزار می‌شود تلاش شده تا به رویکردهای مقاومت در فرهنگ عاشورا پرداخته شود بیان کرد: امسال همچنین در حوزه رسانه‌ای نیز تبیین مقاومت و فرهنگ عاشورا در سراسر استان انجام خواهد شد.

وی ضمن دعوت از اصحاب رسانه و هیئت‌های مذهبی سراسر استان سمنان برای مشارکت در این پویش بزرگ افزود: تلاش می‌کنیم تا به خصوص برای نسل جوان فرهنگ مقاومت عاشورا را تبیین کنیم

امسال همچنین ماه محرم رنگ و بوی ویژه‌ای دارد این نخستین ماه محرم است که رهبر شهید انقلاب اسلامی در آن حضور ندارد و در نتیجه هیئت‌های مذهبی تلاش کردند تا تمثال مبارک ایشان و دیگر شهدا را در همه مساجد و هیئت‌های مذهبی نصب کنند تا یاد ایشان را گرامی بدارند.

جنگ رمضان و فرهنگ‌مقاومت

یکی دیگر از نکات قابل توجه مراسم ماه محرم ۱۴۰۵ توجه ویژه به شهدای جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان و اشاره به مقاومت جانانه مردم با صلابت و متدین ایران اسلامی در این ایام است مردمی که در سال گذشته دو جنگ و یک فتنه را پشت سر گذاشتند.

از امشب همچنین موکب‌های عزاداری و پذیرایی عزاداران امام حسین علیه السلام در نقاط مختلف شهری و روستایی برپا شده و میزبان مردم سوگوار و عزادار این استان است موکب‌هایی که به همت مردم و هیئت‌های مذهبی برپا شده است. امسال مردم متدین استان همچنین در ابتکاری جالب با پرچم‌های حماس حزب‌الله و لبنان و پرچم سه رنگ ایران اسلامی در مراسم سینه زنی حضور پیدا کردند.

رنگ و بوی متفاوت

حاج حسین نصرتی یکی از هیئتی‌های سابقه و پیرغلامان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محرم امسال رنگ و بوی ویژه‌ای دارد می‌گوید: امسال نه تنها اولین محرم بدون رهبر شهید انقلاب اسلامی است بلکه ایران عزیزمان جنگ‌ها و روزهای دشواری را پشت سر گذاشته و با مقاومت جانانه خود نشان داده که در خط امام حسین علیه السلام حرکت می‌کند در نتیجه این موضوع در عزاداری‌های ماه محرم به خصوص در روزهای تاسوعا و عاشورا نمود بارز پیدا خواهد کرد.

نصرتی با بیان اینکه مردم استان سمنان امسال محرم سوگوارانه‌ای را برگزار می‌کنند بیان کرد: امسال گرامیداشت یاد شهدا و در راس آنها رهبر شهید انقلاب اسلامی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در ماه محرم به آن پرداخته خواهد شد و هیئت‌های مذهبی هم قرار است سنگ تمام بگذارند.

وی با بیان اینکه محرم امسال رنگ و بوی خاصی هم دارد افزود: مردم ایران اسلامی با تاسی از فرهنگ عاشورایی بیش از صد شب در میدان حضور پیدا کردند تا دشمنان را ناامید کنند و در نتیجه محرم امسال در واقع یک نوع بلوغ سیاسی و فکری ملت ایران هم محسوب می‌شود.

هیئات در میدان

محمدعلی کریمی یگر خادم سیدالشهدا علیه السلام در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محرم امسال متفاوت از هر سال است می‌گوید: محرم امسال با فرهنگ مقاومت و شهادت بیش از هر سال دیگر گره خورده و ملت سوگوار ایران اسلامی در ماه محرم نه تنها یاد سیدالشهدا علیه السلام و دیگر شهدای دشت کربلا بلکه یاد رهبر شهید انقلاب را هم گرامی می‌دارند.

دیگر پیر غلامان حسینی هم نظرات مشابهی دارند امسال ماه محرم رنگ و بوی متفاوتی دارد رنگ و بوی شهادت مقاومت و رهبر شهید انقلاب رنگ و بوی صلابت و مقاومت، ایستادن و ایستادگی و روایت شور حسینی(ع) برپهنای ایران اسلامی و مردم در صفوف بهم فشرده در مساجد حضور پیدا می کنند.