هیئات مذهبی پیشران جهاد تبیین باشند؛ تولید بسته های محتوایی محرم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار بعدازظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران با گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر، هفته قوه قضائیه و هفته تبلیغ و اطلاعرسانی دینی، اظهار کرد: اول تیرماه سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) است و بنیانگذار جمهوری اسلامی تبلیغ را شناساندن خوبیها، تشویق به انجام آنها و ترسیم بدیها و راههای دوری از آنها میدانستند.
وی با بیان اینکه تبلیغ دین تنها وظیفه یک قشر خاص نیست، افزود: همه مردم در ترویج ارزشهای اسلامی و نشر خوبیها سهم و مسئولیت دارند و یکی از مهمترین مأموریتهای فرهنگی امروز، دیدن، شناختن، بیان و روایت کردن خوبیها و معرفی الگوهای موفق در جامعه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اهمیت گفتمانسازی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی تصریح کرد: برای تبدیل یک موضوع به گفتمان عمومی، مراحلی از جمله طراحی، ادبیاتسازی، جلب حمایت نخبگان، آگاهیبخشی عمومی، تعمیق بینش و در نهایت تبدیل باور به عمل اجتماعی باید طی شود.
وی با یادآوری تأکیدات مرحوم آیتالله رئیسی مبنی بر ضرورت «تبدیل ایمان به عمل صالح» گفت: هنر دستگاههای فرهنگی آن است که بتوانند باورهای دینی و انقلابی مردم را به رفتار و کنش اجتماعی مؤثر تبدیل کنند.
حجتالاسلام شریفتبار در بخش دیگری از سخنان خود به برنامهریزیهای محرم امسال اشاره کرد و افزود: یکی از دغدغههای اصلی، استمرار و تقویت عزاداریهای میدانی و خیابانی بود که با تأکید نماینده ولی فقیه در مازندران در اولویت قرار گرفت تا سایر برنامهها نیز متناسب با این رویکرد تنظیم شوند.
وی ادامه داد: در این راستا جلسات متعددی با شورای هیئات مذهبی استان، پیرغلامان، متولیان تکایا و حسینیهها، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بسیج و دیگر مجموعههای فرهنگی برگزار شد و حتی حدود یک ماه پیش از آغاز محرم، دستورالعملهای لازم برای شهرستانها ارسال شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه در اجرای برنامهها شرایط بومی هر شهرستان مدنظر قرار گرفت، گفت: زمانبندی و نحوه برگزاری مراسمها به شهرستانها واگذار شد اما تأکید بر استمرار مدیریتهای موفق سالهای گذشته و حفظ انسجام در برگزاری برنامهها مورد توجه قرار داشت.
وی افزود: با وجود دیدگاهها و سلیقههای مختلف، هماهنگی لازم پیش از آغاز ماه محرم شکل گرفت و برنامههای عزاداری خیابانی در نقاط مختلف استان تثبیت و اطلاعرسانی شد.
حجتالاسلام شریفتبار با تأکید بر اینکه هیئتهای مذهبی کانون جهاد تبیین هستند، اظهار کرد: مداحان، سخنرانان، خادمان هیئتها و تمامی فعالان این عرصه باید متناسب با شرایط روز جامعه، نقشآفرینی مؤثر داشته باشند و در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی حرکت کنند.
وی از برگزاری نشستهای متعدد برای مبلغان، طلاب، ائمه جمعه، مداحان و ستایشگران خبر داد و گفت: در این نشستها علاوه بر مباحث محتوایی، موضوعات مرتبط با امنیت، سلامت، مسائل فرهنگی و الزامات گفتمانی محرم نیز مورد بررسی قرار گرفت.
تولید ۲۸ بسته محتوایی محرم
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به شعار محوری محرم امسال، «در خیمه حسین (ع)، خونخواه و جانفدا» را از مهمترین محورهای گفتمانی هیئتهای مذهبی دانست و افزود: تبیین روحیه ایثار، جانفشانی، مقاومت و خونخواهی شهدای اسلام و انقلاب باید در برنامههای محرم مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی همچنین از تولید ۲۸ بسته محتوایی ویژه محرم و فعالیت مجموعه «مدرسه شمع» در حوزه آموزش، تولید محتوا و برگزاری کلاسهای برخط خبر داد و گفت: تلاش شده است ابزارهای لازم برای مبلغان و فعالان فرهنگی به منظور اثرگذاری بیشتر در اختیار آنان قرار گیرد.
حجتالاسلام شریفتبار در پایان ابراز امیدواری کرد با همافزایی همه مجموعههای فرهنگی و مذهبی، محرم امسال به فرصتی برای تعمیق فرهنگ عاشورایی، تقویت جهاد تبیین و ارتقای سرمایه اجتماعی در استان تبدیل شود.
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