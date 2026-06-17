پلمپ مغازه پاتوق مواد مخدر در چلگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غضنفر محمد حسینی فرمانده انتظامی شهرستان کوهرنگ اظهار کرد: یک باب مغازه در شهرچلگرد با حضور گشت مشترک واحد اماکن و شبکه بهداشت، به دلیل تبدیل شدن به پاتوق فروش و مصرف مواد مخدر و همچنین تخلفات شدید بهداشتی، پلمب شد.

وی گفت: در جریان این بازدید مشترک که با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، صیانت از سلامت عمومی و برخورد با واحدهای متخلف انجام شد، مأموران پس از بررسی‌های لازم و احراز تخلفات، نسبت به پلمب این واحد صنفی اقدام کردند.

محمدحسینی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با هنجارشکنان و متخلفان، اظهار داشت: فرماندهی انتظامی با همکاری دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه شبکه بهداشت و اداره اماکن، با هرگونه فعالیتی که موجب تهدید سلامت و امنیت شهروندان شود، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کوهرنگ تصریح کرد: اجرای این‌گونه طرح‌های مشترک در راستای مطالبه مردم و با هدف سالم‌سازی محیط‌های عمومی و صنفی با جدیت ادامه خواهد داشت.