به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در شورای توسعه و برنامهریزی لرستان با اشاره به تأکیدات ویژه رئیسجمهور در زمینه مصرف انرژی، اظهار داشت: صرفهجویی در حوزه انرژی، تسهیلگر زندگی مردم خواهد بود.
وی گفت: فرهنگسازی در حوزه مصرف انرژی، تأثیرات شایانی در تقویت تولید، بهسازی زمینههای رشد اقتصادی و در نهایت تسهیل شرایط زندگی مردم دارد.
استاندار لرستان، ادامه داد: بیتوجهی به ناترازیها و ادامه روند الگوهای مصرف غیرصحیح و هدررفت انرژی در شرایط فعلی جامعه مناسب نیست پس باید تلاش ویژهای برای فرهنگسازی در این حوزه صورت بگیرد.
شاهرخی با تأکید بر اجرای پویش ۲۵ درجه در استان، بیان داشت: آغاز این پویش بهسرعت و با جدیت از همین جلسه در استان دنبال میشود و از همه مردم استان نیز میخواهیم که به این پویش بپیوندند.
وی تصریح کرد: برای تسریع در این روند و همراهی عموم مردم، کولر همه دستگاههای اجرایی و استانداری روی ۲۵ درجه قرار میگیرد و تأکید ویژهای برای این امر در ادارات داریم.
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