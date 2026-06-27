پیام تبریک فرمانده انتظامی فارس به مناسبت هفته قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار عزیراله ملکی در پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله دکتر بهشتی فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به همه خدمتگزاران این عرصه تبریک گفت .
متن پیام فرمانده انتظامی فارس به این شرح است:
هفته قوه قضائیه، فرصت مغتنمی برای پاسداشت تلاشهای ارزشمند و شبانهروزی خدمتگزاران عدالت و یادآوری مجاهدتهای شهید آیتالله دکتر سید محمد حسینی بهشتی و یاران با وفای ایشان در مسیر استقرار عدالت، قانونمداری و صیانت از حقوق مردم است.
اینجانب، فرارسیدن هفته قوه قضائیه را به مدیر کل محترم دادگستری استان فارس، دادستان محترم مرکز استان، قضات شریف، کارکنان پرتلاش دستگاه قضایی و تمامی خادمان عرصه عدالت تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیتردید تعامل، همدلی و همکاری سازنده میان مجموعه انتظامی و دستگاه قضایی، نقش مؤثری در ارتقای امنیت پایدار، پیشگیری از وقوع جرم، احقاق حقوق شهروندان و افزایش احساس امنیت در جامعه دارد. این همکاری ارزشمند، سرمایهای بزرگ برای تحقق عدالت، آرامش و خدمترسانی شایسته به مردم عزیز است.
امید است در پرتو عنایات الهی و با تداوم این تعامل مؤثر، شاهد توفیقات روزافزون دستگاه قضایی در تحقق عدالت و اجرای قانون و همچنین تقویت امنیت و آرامش در جامعه باشیم.
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