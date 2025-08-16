وضعیت ۲۴ پلاک مازاد دستگاه های استان سمنان در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح شنبه در کارگروه مولد سازی اموال و دارایی‌های دولت در استان سمنان با بیان اینکه طرح مولد سازی در واقع استفاده بهینه از دارایی‌ها و اموال دولتی و غیردولتی است، ابراز داشت: این اقدام به تأمین منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی و خدماتی و بهبود ساختار اقتصادی کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه هدف طرح شناسایی دارایی‌های مازاد بلااستفاده یا کم استفاده است، افزود: این دارایی‌ها به فروش رفته یا به گونه‌ای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند تا منجر به تولید ارزش افزوده شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه وضعیت ۲۴ پلاک مازاد دستگاه‌های استان در دست بررسی است، ابراز داشت: از این تعداد ۹ دستگاه موظف به اخذ استعلام‌های لازم شدند.

کولیوند تصریح کرد: پلاک بلا استفاده معرفی شده به کارگروه مولد سازی در صورت عدم تعیین تکلیف شود می‌بایست هرچه سریع‌تر نسبت به پیگیری وضعیت این پلاک‌ها اقدام شود.

وی خواستار اولویت قرار دادن دستگاه‌های اجرایی به این منظور شد و افزود: مولد سازی می‌تواند شامل فروش املاک، تجهیزات و سایر دارایی‌های دولتی برای کارآمدتر شدن مدیریت است.