به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نشست شورای معاونان شهرسازی و معماری مناطق ۲۲گانه با اشاره به پیشرفت نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۰ اظهار کرد: تعیین تکلیف املاک حاشیه پروژه یادگار امام (ره) که چند سال متوقف مانده بود، از حالت رکود خارج شده و تمامی پهنه‌های این محدوده ساماندهی شده‌اند. به گفته وی، اراضی این محدوده اکنون برای تامین سرانه‌های خدماتی آماده هستند.

وی با اشاره به پارسل‌های فرسوده و ناپایدار شهر تهران، گفت: طی سنوات گذشته بخش عمده صدور پروانه‌های ساختمانی در بافت‌های فرسوده انجام شد اما ضعف‌های موجود در طرح تفصیلی موجب شد، مشکل تامین پارکینگ در این مناطق همچنان پابرجا بماند که لازم است برای رفع آن برنامه‌ریزی شود.

آبادیان با اشاره به احداث سه هزار واحد پارکینگ در منطقه ۱۰، تاکید کرد: افزایش ظرفیت پارکینگ و همچنین جبران کمبود سرانه‌های خدماتی به‌ویژه فضای سبز، از ضرورت‌های ارتقاء کیفیت زندگی در این منطقه است.

معاون شهردار تهران همچنین به ادامه اجرای پروژه یادگار امام (ره) و اتصال آن به میدان فتح در فصل آینده، اشاره کرد و گفت: این پروژه، مناطق ۹ و ۱۰ را به شبکه بزرگراهی تهران متصل می‌کند و در افزایش رضایتمندی شهروندان نقش موثری خواهد داشت.

وی اتصال خطوط ۲ و ۴ مترو در ایستگاه شادمان را نیز اقدامی موثر برای بهبود دسترسی ساکنان منطقه دانست.

در ادامه این نشست، یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به فعالیت ۳۱۵ بازار میوه و تره‌بار در سطح شهر، گفت: طی یک دهه گذشته توسعه این بازارها بیشتر با رویکرد کمی دنبال شده اما کیفیت معماری و فضایی آن‌ها متناسب با سایر فضاهای شهری نیست و نیازمند بازنگری اساسی است.

وی با بیان اینکه الگوی اولیه بازطراحی این فضاها تدوین شده است، اظهار کرد: بازارهای میوه و تره‌بار باید علاوه بر کارکرد خدماتی، به فضاهایی عمومی و اجتماعی برای شهروندان تبدیل شوند.

آبادیان نیز با اشاره به تکلیف شهرداری در برنامه سوم برای ایجاد بازار میوه و تره‌بار در تمامی محلات، گفت: اگرچه این بازارها از کیفیت نسبی برخوردارند اما تا رسیدن به استانداردهای مطلوب فاصله دارند.

وی از برگزاری مسابقه طراحی برای بازآفرینی فضای بازارهای میوه و تره‌بار خبر داد و افزود: شیوه‌نامه این مسابقه تدوین شده و بخشی از اختیارات اجرایی آن به مناطق واگذار خواهد شد تا زمینه ارتقاء کیفیت محلات فراهم شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته توسط شهردار تهران از تفاهم شهردار تهران و رئیس جمهور برای احداث مدارس جدید در چند نقطه از پایتخت و رایزنی با فراجا برای جانمایی مجدد کلانتری‌های آسیب‌دیده در جنگ خبر داد.

وی با اشاره به تدوین ۲۷ راهبرد برای تحقق چشم‌انداز ۱۴۱۰ تهران، گفت: بر اساس این راهبردها، حوزه شهرسازی به پیشران فعالیت سایر معاونت‌های شهرداری تبدیل می‌شود تا با رویکردی بین‌بخشی، هویت و کیفیت معماری شهر تقویت شود.

آبادیان در پایان با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف گزارش‌های مرتبط با بازسازی‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه، افزود: بررسی گزارش‌های مربوط به جنگ ۴۰ روزه نیز در دستور کار قرار دارد و برای حل مسائل موجود، بن‌بستی در مناطق وجود ندارد.