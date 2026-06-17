دهستانی: فضای محرم بستری برای تقویت وحدت و انسجام اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در نشست استانی «حکمرانی هم‌افزا» که با حضور استاندار یزد، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، با اشاره به موفقیت‌های یزد در ارزیابی‌های ملی، اظهار کرد: خوشبختانه استان یزد پیش از برگزاری همایش‌های ملی، با همکاری منسجم میان فرمانداران، اعضای شورای تأمین و مدیران دستگاه‌های اجرایی، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق حکمرانی هم‌افزا برداشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن ایام محرم، تأکید کرد: فضای محرم باید به بستری برای تقویت وحدت و انسجام اجتماعی تبدیل شود.

معاون استاندار یزد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت‌های محلی گفت: دوران بخشنامه‌نویسی و مدیریت‌های دستوریِ صرف به پایان رسیده و اکنون زمان بهره‌گیری از مدیریت خلاق محلی است.

دهستانی عدالت ساختاری را از محورهای کلیدی دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: نهضت عدالت آموزشی، پوشش همگانی سلامت و عدالت در معیشت و یارانه‌ها، از اولویت‌های اصلی دولت در ساختار جدید خواهد بود.

معاون استاندار یزد خطاب به فرمانداران به عنوان مجریان عالی دولت در شهرستان‌ها، بر لزوم تحول در سبک مدیریت تأکید کرد و اظهار داشت: در حوزه انتصابات، نگاه ما باید «شایسته‌سالاریِ واقعی» باشد. تأکید ما بر استفاده از نخبگان در تمام سطوح استانی و شهرستانی است و این اصل، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است که باید در عملکرد مدیران به وضوح دیده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با بیان اینکه نباید برنامه‌ها صرفاً روی کاغذ و در ساختمان‌های اداری محصور بمانند، تصریح کرد: راهبرد ما «تحول حکمرانی محله‌محور» است. ما به دنبال آن هستیم که برنامه‌های تحولی را به بطن جامعه و محلات ببریم تا در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و اجتماعی، خروجیِ ملموس و عینی برای مردم داشته باشیم.

دهستانی در خصوص مسائل انتخاباتی نیز خاطرنشان کرد: فرآیند انتخابات تعطیل نشده است؛ ما در استان تمام زیرساخت‌ها را تهیه کرده ایم و آمادگی کامل داریم، اما طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، برگزاری آن منوط به حفظ انسجام اجتماعی است. در این مسیر، رویکرد ما همگرایانه و در جهت تقویت انسجام محلی خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به موفقیت‌های استان در کمیسیون‌های کارگری، بر تداوم این نظم تأکید کرد و گفت: از فرمانداران می‌خواهیم با رسانه‌ها ارتباطِ منظم داشته باشید و شبهات را پاسخ دهید. با مردم صادق باشید و واقعیت‌ها را با آن‌ها در میان بگذارید تا پیوند میان حاکمیت و مردم، مستحکم‌تر از قبل باقی بماند.