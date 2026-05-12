به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در دیدار با جمعی از بانوان کارآفرین یزدی اظهار کرد: ۲۲ اردیبهشت‌ماه، روز مشاغل خانگی و تولید خانواده‌محور، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش بانوان کارآفرین و خانواده‌های تولیدگر ایرانی است؛ خانواده‌هایی که حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی نیز چراغ تولید، امید و استقلال اقتصادی را روشن نگه داشته‌اند.

وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق اقتصادی افزود: امروز در بسیاری از کشورها از جمله چین، کره‌جنوبی، هند، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی، مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای خرد خانواده‌محور به‌عنوان یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی شناخته می‌شوند. تجربه چین نشان می‌دهد توسعه صنایع کوچک، کارگاه‌های خانگی و زنجیره‌های تولید خانواده‌محور نقش قابل‌توجهی در تبدیل این کشور به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان داشته است؛ به‌گونه‌ای که میلیون‌ها واحد خرد خانگی سهم چشمگیری در صادرات، اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور دارند.

دهستانی ادامه داد: در فرهنگ دینی و ملی ایرانیان، کار و تلاش همواره عبادتی ارزشمند تلقی شده است؛ اما از کار کردن ارزشمندتر، کارآفرینی است، زیرا کارآفرین نه‌تنها برای خود، بلکه برای دیگران نیز فرصت، امید و درآمد ایجاد می‌کند.

معاون استاندار یزد تصریح کرد: از آن هم ارزشمندتر، کارآفرینی بانوان است؛ بانوانی که در کنار فعالیت اقتصادی و تولید، در نقش‌های اصیل مادری و همسری نیز متعهد، موفق و اثرگذار باقی مانده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در روزگاری که برخی جریان‌های فرهنگی در جهان به دنبال تضعیف هویت زنانه و کمرنگ کردن نقش خانواده هستند، بانوان کارآفرین ایرانی و به‌ویژه زنان پرتلاش، نجیب و خلاق یزدی نشان داده‌اند که می‌توان هم زن، مادر و همسر بود و هم در عرصه اقتصادی، تولید و کارآفرینی حضوری فعال و موفق داشت.

دهستانی با اشاره به نتایج پژوهش‌های دانشگاهی در کشورهای مختلف افزود: مشاغل خانگی برای بانوان، امکان ایجاد تعادل بهتر میان مسئولیت‌های خانوادگی و فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با حمایت بیشتر دستگاه‌های اجرایی، تسهیل در صدور مجوزها، ارائه آموزش‌های مهارتی، توسعه بازار فروش و حمایت‌های مالی هدفمند، شاهد گسترش هرچه بیشتر مشاغل خانگی و خانواده‌محور در استان یزد و سراسر کشور باشیم؛ چراکه توسعه این مشاغل تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه مسیری برای تقویت بنیان خانواده، افزایش عزت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.