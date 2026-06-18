https://mehrnews.com/x3cmKT ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۵ کد مطلب 6863816 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۵ نماهنگ سید علی با زبان بلوچی منتشر شد دلگان - نماهنگ سیدعلی به زبان بلوچی توسط خواننده شهرستان دلگان منتشر شد. دریافت 41 MB کد مطلب 6863816 کپی شد مطالب مرتبط کلنگ احداث مدرسه شبانهروزی ۱۲ کلاسه روستای بزپیران بمپور به زمین زده اظهارات سخنگوی وزارت خارجه سوژه یک نماهنگ شد؛ ابرقدرت ایرانه از تهدید سیلاب تا فرصت احیا؛ بازگشت حیات به مراتع هیرمند کلنگزنی مدرسه ۱۲ کلاسه صادقیه قاسمآباد بمپور آغاز جهش معدنی در سیستان و بلوچستان با سرمایهگذاری ۲۵۷ همتی کهورک برای چهارمین روز متوالی گرم ترین نقطه کشور شد برچسبها شهرستان دلگان نماهنگ زبان شناسی
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