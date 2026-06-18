به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگزنی مدرسه ۱۲ کلاسه صادقیه قاسمآباد شهرستان بمپور صبح پنجشنبه با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار بمپور و جمعی از مسئولان برگزار شد.
در این مراسم، با اشاره به پایین بودن سرانه فضای آموزشی شهرستان بمپور نسبت به میانگین استانی، بر ضرورت توسعه زیرساختهای آموزشی و تسریع در اجرای پروژههای مدرسهسازی تأکید شد. این پروژه با زیربنای یکهزار و ۴۷۰ مترمربع و اعتبار ۴۵ میلیارد تومان برای بهرهمندی ۳۶۰ دانشآموز احداث خواهد شد.
همچنین اعلام شد برای ۱۰۰ کلاس درس در شهرستان برنامهریزی و تعیین تکلیف انجام شده و چندین پروژه آموزشی دیگر نیز در مراحل تأمین اعتبار و اجرا قرار دارند.
بخشی از اعتبارات مورد نیاز این پروژهها از محل منابع در اختیار استاندار، ردیفهای اعتباری ملی و همچنین ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی تأمین شده است؛ موضوعی که نقش مهمی در تسریع روند توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در منطقه خواهد داشت.
گفتنی است؛ این پروژه در ادامه حمایتهای استاندار سیستان و بلوچستان از توسعه فضاهای آموزشی، بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژههای مدرسهسازی و فونداسیونهای اجراشده از محل منابع در اختیار استاندار تأمین شده است که در مجموع، عملیات اجرایی یکهزار و ۳۰۰ کلاس درس در نقاط مختلف استان با بهرهگیری از این منابع آغاز خواهد شد.
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