یادداشت تفاهم با نگاه بدبینانه به آمریکا تدوین شد؛ وحدت ملی حفظ شود

بهنام سعیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا اظهار کرد: ترامپ قابل اعتماد نیست، چرا که در دوره‌های گذشته مذاکرات، آمریکا با عهدشکنی و اقدامات خصمانه نشان داد که نمی‌توان به وعده‌های آن اعتماد کرد. از همین رو، در این دور نیز موضوع تفاهم با بی‌اعتمادی کامل، هوشیاری و در نظر گرفتن همه جوانب دنبال شده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه نسبت به آمریکا خوش‌بین نخواهد بود، چرا که آنان دو بار و در میان مذاکرات، به کشور ما حمله کردند.

پیروزی ایران در میدان و دیپلماسی

سعیدی با بیان اینکه هر جنگی در نهایت به آتش‌بس منتهی می‌شود، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد تعیین طرف پیروز در پایان درگیری‌هاست. امروز بسیاری از تحلیلگران و ناظران بین‌المللی و آمریکایی اذعان دارند که جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان بوده است.

وی ادامه داد: آمریکا در آغاز درگیری‌ها با تصورات و ادعاهای بزرگی وارد میدان شد و از تسلیم بی‌قید و شرط ایران، تغییر نظام و حتی تجزیه کشور سخن می‌گفت، اما در عمل با قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حضور گسترده مردم مواجه شد و نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.

اعلام آتش‌بس از سوی آمریکا نشانه عقب‌نشینی بود

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: اینکه آمریکا آغازگر جنگ بود اما در نهایت خود آتش‌بس را اعلام کرد، نشان‌دهنده شکست محاسبات واشنگتن و عقب‌نشینی در برابر اراده ملت ایران است.

وی افزود: همان‌گونه که در میدان نبرد ایران دست برتر را داشت، در عرصه دیپلماسی نیز از حقوق مردم و منافع ملی خود دفاع کرده و اجازه نداده است آمریکا امتیاز ویژه‌ای از جمهوری اسلامی ایران دریافت کند.

حفظ انسجام ملی یک ضرورت راهبردی است

سعیدی با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت داخلی، گفت: حضور مردم در صحنه و ایستادگی نیروهای مسلح دو ضلع مکمل یکدیگر هستند. هر اقدامی که موجب دلسردی مردم یا تضعیف وحدت، انسجام و همدلی ملی شود، در راستای خواست دشمن خواهد بود.

وی تصریح کرد: دشمن همواره به دنبال ایجاد شکاف و دوقطبی در جامعه است و تلاش می‌کند از این طریق به کشور ضربه بزند، بنابراین حفظ همبستگی ملی در شرایط کنونی یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود.

باید به ساختارهای تصمیم‌گیری نظام اعتماد کرد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سازوکارهای تصمیم‌گیری در کشور، گفت: تصمیمات راهبردی در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ساختارهای قانونی و در سطوح عالی نظام اتخاذ می‌شود و همه باید به این فرآیندها اعتماد داشته باشند.

وی تأکید کرد: فصل‌الخطاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهنمودها و تدابیر رهبر معظم انقلاب است و همه مسئولان باید در چارچوب سیاست‌های کلان نظام حرکت کنند و همه باید گوش به فرمان فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی باشیم.

تفاهم بر پایه اقدام متقابل تنظیم شده است

سعیدی خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه بدعهدی آمریکا، این تفاهم با نگاه کاملاً بدبینانه نسبت به واشنگتن تنظیم شده است. در بخش مهمی از مفاد آن، آمریکا متعهد به انجام اقدامات مشخص شده و در مواردی نیز سازوکار «اقدام در برابر اقدام» در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: بر این اساس، هر اقدامی از سوی جمهوری اسلامی ایران منوط به اجرای تعهدات طرف آمریکایی خواهد بود و روند اجرای تفاهم نیز به‌صورت گام‌به‌گام و متقابل دنبال می‌شود.