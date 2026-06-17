تاکید دادستان کل کشور بر تسریع در ترخیص کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، در راستای پایش مستمر وضعیت قضایی، امنیتی و اجتماعی سراسر کشور، در فواصل زمانی معین با دادستانهای مراکز حوزههای قضایی ارتباط تلفنی برقرار کرده و ضمن رصد دقیق آخرین تحولات، دستورات مقتضی را صادر میکند.
در همین چارچوب، وی در گفتوگوی تلفنی با محمدرضا جعفری اصل دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی (ره)، آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای قضایی و روند ترخیص کالاها را مورد ارزیابی قرار داد.
دادستان کل کشور در این گفتگو، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار داشت: تسریع در روند ترخیص کالاها، بهویژه کالاهای اساسی، باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی دادستانی در دستور کار قرار گیرد. جلوگیری از رسوب کالا در انبارها و انجام سرکشیهای مستمر و منظم از گمرکات و اماکن بندری، از جمله مواردی است که نیازمند توجه ویژه است.
وی در ادامه از تمامی نهادهای ذیربط خواست تا با اتخاذ تدابیر لازم و همکاریهای بینبخشی، مساعدتهای لازم را برای تسهیل و تسریع در روند ترخیص کالاها به عمل آورند.
حجتالاسلام و المسلمین موحدیآزاد همچنین بر لزوم نظارت مستقیم و قاطع دادستانها بر این امور تاکید کرد و خواستار آن شد که گزارشهای اقدامات انجامگرفته در این زمینه، بهصورت مستمر و دقیق به دادستانی کل کشور ارسال شود.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه راهبردی استانهای جنوبی، ضمن تجلیل از پایداری مردم این مناطق در دوران دفاع مقدس و مقاومت در برابر تحرکات دشمنان، خاطرنشان کرد: مردم این خطه با ایستادگیِ ستودنی خود در دوران جنگ تحمیلی سوم و در مواجهه با جنگهای نابرابر، همواره در خط مقدم دفاع از کشور بودهاند و این روحیه مقاومت در طول جنگ رمضان نیز همچنان در میان آنان متبلور است.
حجتالاسلام و المسلمین موحدیآزاد در پایان، ضمن خداقوت به تمامی همکاران قضایی و اداری، برای آنان در انجام وظایف محوله آرزوی توفیق کرد.
در ادامه این گفتگو، دادستان بندر امام خمینی (ره) ضمن قدردانی از حمایتهای دادستان کل کشور، گزارشی از وضعیت موجود ارائه داد و گفت: خوشبختانه در حال حاضر هیچگونه کالای متروکه یا رسوبی قابلتوجهی در انبارهای گمرکات این منطقه وجود ندارد و با برنامهریزیهای انجامشده از سال ۱۴۰۲ تاکنون، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف و ترخیص کالاها صورت گرفته است.
وی افزود: هماکنون کشتیها بهصورت منظم در حال پهلوگیری هستند و مسئولان گمرک، بنادر و صاحبان کالا در تعامل و همکاری بسیار مطلوبی با یکدیگر قرار دارند تا روند ورود و خروج کالا با سرعت و بدون وقفه تداوم یابد.
نظر شما