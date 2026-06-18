به گزارش خبرنگار مهر، وحید آرایی با اشاره به تأسیس گروه تخصصی سیاستپژوهی در علوم انسانی در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این گروه با رویکردی هدفمند، مأموریتمحور و مسئلهمحور، در راستای تولید و انتشار آثار علمی و کتب دانشگاهی مبتنی بر نیازهای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور فعالیت میکند.
وی ایجاد شبکه تخصصی استادان، ارتقای مهارتهای کاربردی، حل مسئله و تفکر انتقادی در آموزش و پژوهش با رویکرد علوم انسانی بومی، گسترش پژوهشهای میانرشتهای، تولید آثار علمی تحولگرا و مسئلهمحور و تقویت پیوند میان حوزه سیاستگذاری و سایر حوزههای علمی را از مهمترین اهداف و مأموریتهای این گروه برشمرد.
مدیر گروه سیاستپژوهی در علوم انسانی «سمت» همچنین برگزاری نشستهای تخصصی، کرسیهای علمی ـ ترویجی، نقد و نظریهپردازی مبتنی بر اولویتها و مسائل نظام حکمرانی و نیازهای انقلاب اسلامی را از دیگر برنامههای این گروه عنوان کرد.
آرایی با دعوت از استادان و پژوهشگران رشتههای مختلف علوم انسانی و حوزههای میانرشتهای برای همکاری با این گروه، گفت: صاحبان آثار علمی میتوانند کتابهای تألیفی و ترجمهای نوآورانه خود را برای بررسی و ارزیابی علمی و ساختاری به گروه سیاستپژوهی ارسال کنند تا پس از طی مراحل داوری، توسط انتشارات «سمت» منتشر شود.
رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با تأکید بر ضرورت تحول در علوم انسانی افزود: نیازهای حکمرانی آموزش عالی و تحقق جهاد علمی مستمر ایجاب میکند که استادان به سمت تولید آثار علمی بومی، کاربردی و مسئلهمحور حرکت کنند.
وی مطالعات میانرشتهای، حکمرانی اسلامی، اداره امور عمومی، سیاستپژوهی و سیاستگذاری عمومی، سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری و همچنین نظریهها و روشهای نوین آموزش در علوم انسانی را از جمله اولویتهای موضوعی گروه سیاستپژوهی در علوم انسانی «سمت» برشمرد.
آرایی در پایان با اشاره به گسترش حکمرانی هوشمند و تحول دیجیتال، تأکید کرد: پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه و نظام حکمرانی مستلزم حرکت به سمت پژوهشها و آثار علمی میانرشتهای است. از اینرو، انتشار کتابهای دانشگاهی در حوزههای نوظهور از جمله فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی نیز در دستور کار و اولویتهای سال جاری این گروه قرار دارد.
نظر شما