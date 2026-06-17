رهاسازی ۱۰ پرنده شکاری تیمار شده در ارتفاعات دماوند

نقی میرزاکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از تیمار پرندگان وحشی آسیبدیده در مرکز بازپروری اداره کل و با نظر کارشناسان حیات وحش و دامپزشکی، ۱۰ پرنده شکاری در ارتفاعات دماوند در طبیعت رهاسازی شد.
وی ادامه داد: پرندگان آسیبدیده به مراکز بازپروری منتقل میشوند و پس از تیمار و اطمینان از سلامت، به طبیعت بازگردانده خواهند شد و در صورتی که قابلیت رهاسازی نداشته باشند در مراکز مجاز نگهداری میشوند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با تأکید بر ضرورت انجام تخصصی فرآیند تیمار و بازپروری حیات وحش گفت: این اقدامات باید با نظر کارشناسان مربوطه و دامپزشک انجام شود.
میرزاکریمی از شهروندان خواست از زندهگیری و نگهداری حیات وحش خودداری کنند و در صورت مشاهده جانوران وحشی آسیبدیده، موضوع را از طریق پاسگاههای محیطبانی و ادارات محیط زیست اطلاع دهند.
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