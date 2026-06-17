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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

رهاسازی ۱۰ پرنده شکاری تیمار شده در ارتفاعات دماوند

رهاسازی ۱۰ پرنده شکاری تیمار شده در ارتفاعات دماوند

دماوند- رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند از رهاسازی ۱۰ پرنده شکاری تیمار شده در ارتفاعات این شهرستان پس از طی مراحل بازپروری خبر داد.

نقی میرزاکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از تیمار پرندگان وحشی آسیب‌دیده در مرکز بازپروری اداره کل و با نظر کارشناسان حیات وحش و دامپزشکی، ۱۰ پرنده شکاری در ارتفاعات دماوند در طبیعت رهاسازی شد.

وی ادامه داد: پرندگان آسیب‌دیده به مراکز بازپروری منتقل می‌شوند و پس از تیمار و اطمینان از سلامت، به طبیعت بازگردانده خواهند شد و در صورتی که قابلیت رهاسازی نداشته باشند در مراکز مجاز نگهداری می‌شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با تأکید بر ضرورت انجام تخصصی فرآیند تیمار و بازپروری حیات وحش گفت: این اقدامات باید با نظر کارشناسان مربوطه و دامپزشک انجام شود.

میرزاکریمی از شهروندان خواست از زنده‌گیری و نگهداری حیات وحش خودداری کنند و در صورت مشاهده جانوران وحشی آسیب‌دیده، موضوع را از طریق پاسگاه‌های محیط‌بانی و ادارات محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6863463

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