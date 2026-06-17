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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

سرهنگ هادی حفیظی فرمانده جدید سپاه اسلامشهر شد

سرهنگ هادی حفیظی فرمانده جدید سپاه اسلامشهر شد

اسلامشهر- سرهنگ هادی حفیظی با حکم فرماندهی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران به عنوان فرمانده جدید سپاه اسلامشهر معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه شهرستان اسلامشهر با حضور سردار قربان محمد ولی‌زاده فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگ دوم پاسدار هادی حفیظی به عنوان فرمانده جدید سپاه شهرستان اسلامشهر معرفی شد و از خدمات سرهنگ یدالله سلیمانی در دوران مسئولیت پیشین تجلیل به عمل آمد.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در این مراسم با تأکید بر اهمیت نقش سپاه در ارتقای امنیت و خدمت‌رسانی اظهار کرد: تغییرات مدیریتی در راستای تقویت مأموریت‌های سازمانی و ارتقای سطح عملکردی انجام می‌شود.

کد مطلب 6863476

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