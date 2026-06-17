به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ام تی وی، دولت سوئیس که قرار است میزبان نشست امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در روزهای آتی باشد، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بیش از ۲ هزار نظامی امنیت محلی که قرار است تفاهمنامه در آن امضا شود را تأمین خواهند کرد.
دولت سوئیس در ادامه اضافه کرد: همچنین، برای تضمین امنیت، منطقه پرواز ممنوع در این منطقه اعمال خواهد شد.
منابع خبری پیشتر نیز از اقدامات امنیتی همزمان با امضای تفاهمنامه بین ایران و ایالات متحده در تفرجگاه بورگناشتوک در مرکز سوئیس خبر دادند.
انتظار میرود هیئتهای ایران و آمریکا روز جمعه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در بورگناشتوک با یکدیگر دیدار کنند.
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