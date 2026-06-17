چین: به تسهیل مذاکرات ایران و آمریکا پایبند هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین اعلام کرد: ما به تسهیل روند مذاکرات میان ایران و آمریکا متعهد هستیم.
این وزارت خانه تاکید کرد: به زودی محموله های کمک های بشردوستانه به ایران و لبنان ارسال خواهیم کرد.
روز گذشته نیز وزیر خارجه چین در گفتگوی تلفنی با همتای پاکستانی، ضمن تبریک حصول تفاهم مرحله اول بین ایران و آمریکا تحت میانجیگری پاکستان، حفظ صلح را وظیفه مشترک همه کشورها خواند.
وی بیان کرد: چین نیز به روش خود به میانجیگری بین ایران و آمریکا پرداخته است. توافق فعلی، آغاز راه است، نه نقطه پایان؛ از این رو، تداوم صلح در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس همچنان به تداوم تلاشهای همه طرفها نیاز دارد. مذاکرات مرحله دوم نسبت به مرحله اول موانع بیشتری خواهد داشت علیرغم این پیشبینی به هیچ وجه نباید وارد راه برگشت شد.
نظر شما