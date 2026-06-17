به گزارش خبرنگار مهر، حسن ترکمانی عصر روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه طرح شهید عجمیان و رونمایی از «نشاط‌کارت» در هنرستان امیرکبیر سمنان، از آغاز اجرای این طرح در مدارس استان خبر داد و افزود: هدف طرح ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، افزایش نشاط دانش‌آموزان و آماده سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید است.

وی با قدردانی از همکاری آموزش و پرورش، فرمانداران، نهادهای عمومی، گروه‌های جهادی و سایر دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف موجب شده روند اجرای پروژه‌های عمرانی مدارس استان با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.

مدیر کل نوسازی مدارس استان خراسان با اشاره به پیشرفت مناسب طرح‌های عمرانی آموزشی، ادامه داد: با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، استانداری و مجموعه نوسازی مدارس، پروژه‌های در دست اجرا از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل آنها نیز پیش‌بینی و تأمین شده است.

ترکمانی با بیان اینکه زیباسازی محیط‌های آموزشی یکی از مطالبات مهم دانش‌آموزان و خانواده‌ها است، توضیح داد: بر اساس بازدیدهای میدانی انجام شده از مدارس استان، توجه به شاداب‌سازی فضاهای آموزشی و ایجاد محیطی بانشاط برای دانش‌آموزان در اولویت برنامه‌های طرح شهید عجمیان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اختصاص سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای این طرح، بیان کرد: این طرح در یک هزار و ۲۰۰ کلاس درس استان اجرا می شود.

مدیر کل نوسازی مدارس استان سمنان، ادامه داد: بازسازی و تعمیر میز و صندلی‌های مدارس، رنگ‌آمیزی و بهسازی فضاهای آموزشی و همچنین نوسازی سرویس‌های بهداشتی سه محور اصلی اجرای این طرح را تشکیل می‌دهد.

ترکمانی تصریح کرد: در بخش بازسازی تجهیزات آموزشی، از ظرفیت هنرستان‌ها، گروه‌های جهادی، بسیج و دیگر نهادهای همکار استفاده خواهد شد تا تجهیزات فرسوده مدارس تعمیر و برای استفاده مجدد آماده شوند.

وی همچنین از تأمین مصالح مورد نیاز برای اجرای طرح خبر داد و افزود: رنگ و سایر اقلام مورد نیاز برای شاداب‌ سازی مدارس تهیه شده و در اختیار واحدهای آموزشی قرار می‌گیرد تا عملیات زیباسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان با اشاره به برنامه بهسازی سرویس‌های بهداشتی مدارس نیز اظهار کرد: کاشی و سرامیک مورد نیاز این بخش با همکاری اتاق بازرگانی، واحدهای تولیدی و قرارگاه امور تربیتی کشور تأمین شده و به‌زودی سهم استان در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت.

ترکمانی با تأکید بر مشارکت گسترده گروه‌های جهادی، مدیران مدارس و رؤسای آموزش و پرورش مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود اجرای طرح شهید عجمیان تا پایان شهریورماه به اتمام برسد تا مدارس استان سمنان با شرایط مطلوب و آمادگی کامل پذیرای دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید باشند.