به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا خان‌محمدی، در آیین راه‌اندازی سامانه تجهیزات، سیستم گرمایشی و سرمایشی و پنل‌های خورشیدی مدارس، اظهار کرد: موضوع عدالت در تمام دولت‌ها موردتأکید بوده است؛ اما الان بالاترین مقام اجرایی کشور شخصاً موضوع عدالت را ذیل نهضت توسعه عدالت پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: طرح شهید عجمیان در ادوار گذشته آغاز شد و امسال سال چهارم این کار است. به‌سازی و شاداب‌سازی مدارس با ظرفیت حدود ۸۰ هزار کلاس درس در این طرح انجام می‌شود. نیاز بود سامانه‌ای در این حیطه داشته باشیم. امروز سامانه‌ای را برای رصد و پایش طرح شهید عجمیان رونمایی می‌کنیم.

خان‌محمدی گفت: سامانه ضوابط اجرایی بودجه، سامانه مدیریت پروژه، پیدایش پروژه، سامانه به‌روزرسانی شناسنامه فضا، سامانه همتا، سامانه به‌ساز مدرسه همگی در دستور کار هستند. امسال برنامه راهبردی ما بحث تغییر نگاه و روش از روش دستی به سامانه‌ای است.

در انتهای این مراسم از سامانه طرح شهید عجمیان جهت بهسازی و شاداب‌سازی مدارس رونمایی شد.