به گزارش خبرنگار مهر صفدر سلطانی، ظهر چهارشنبه مراسم افتتاحیه طرح «شهید عجمیان» در هنرستان هادوی واقع در خیابان کوشش مشهد با حضور وزیر آموزش و پرورش، مدیران کل استان‌ها، معاونان، مشاوران وزارتخانه و جمعی از خیرین و گروه‌های جهادی برگزار شد از همراهی گروه‌های جهادی، خیرین و نهادهای همکار قدردانی کرد و با اشاره به گستره اجرای طرح در خراسان رضوی اظهار کرد: در این استان، شش‌هزار کلاس در یک‌هزار و پانصد و چهل مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان فضاسازی و تجهیز خواهد شد.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: طی سال‌های اخیر مشارکت مردمی و جهادی در این حوزه، هم از نظر تعداد کلاس‌ها و هم میزان همکاری و حضور گروه‌های مختلف رشد چشمگیری داشته است.