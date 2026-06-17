به گزارش خبرنگار مهر صفدر سلطانی، ظهر چهارشنبه مراسم افتتاحیه طرح «شهید عجمیان» در هنرستان هادوی واقع در خیابان کوشش مشهد با حضور وزیر آموزش و پرورش، مدیران کل استانها، معاونان، مشاوران وزارتخانه و جمعی از خیرین و گروههای جهادی برگزار شد از همراهی گروههای جهادی، خیرین و نهادهای همکار قدردانی کرد و با اشاره به گستره اجرای طرح در خراسان رضوی اظهار کرد: در این استان، ششهزار کلاس در یکهزار و پانصد و چهل مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان فضاسازی و تجهیز خواهد شد.
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: طی سالهای اخیر مشارکت مردمی و جهادی در این حوزه، هم از نظر تعداد کلاسها و هم میزان همکاری و حضور گروههای مختلف رشد چشمگیری داشته است.
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