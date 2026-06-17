کاظمی:۱۵۰۰ واحد آموزشی در ایام جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه طرح شهید عجمیان در هنرستان هادوی واقع در خیابان کوشش مشهد، با گرامیداشت یاد و نام شهدا بهویژه شهید عجمیان، اظهار کرد: نامگذاری این طرح به نام شهید عجمیان اقدامی ارزشمند است؛ چراکه این شهید بسیجی نمونهای از روحیه انقلابی و فداکاری در دفاع از انقلاب اسلامی بود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ابعاد مختلف طرح شهید عجمیان افزود: این طرح تنها به ساختوساز و بهسازی مدارس محدود نمیشود بلکه رویکرد تربیتی، فرهنگی و مردمی در آن بسیار مهم است. حضور گسترده معلمان، دانشآموزان و گروههای جهادی در این طرح میتواند به تقویت فرهنگ مشارکت اجتماعی در مدارس و محلات منجر شود.
وی با تأکید بر نقش مدارس در توانمندسازی محلات گفت: مدرسه باید به کانون تربیتی محله تبدیل شود؛ جایی که علاوه بر آموزش، فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در آن جریان داشته باشد و زمینه مشارکت مردم در حل مسائل محله فراهم شود.
کاظمی همچنین از آسیب دیدن حدود هزار و پانصد واحد آموزشی در جریان جنگ تحمیلی اخیر و تجاوز دشمن خبر داد و افزود: با تلاش گروههای جهادی و مشارکت مردمی، نزدیک به هزار و دویست واحد آموزشی بازسازی یا تکمیل شده است و این حرکت جهادی باید با قدرت ادامه یابد.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود از رونمایی طرح «کارت نشاط» به عنوان ابتکاری جدید برای حمایت از دانشآموزان مناطق محروم خبر داد و گفت: در این طرح برای دانشآموزان شناساییشده کارتهایی صادر شده تا کمکهای مردمی به صورت مستقیم و با حفظ کرامت در اختیار آنها قرار گیرد.
وی گفت: در فاز نخست این طرح ۵۰۰ هزار دانشآموز تحت پوشش قرار گرفتهاند و کارتها از طریق پست در اختیار خانوادهها قرار گرفته است. همچنین در مرحله بعدی یک میلیون دانشآموز دیگر به این طرح افزوده خواهند شد و هدفگذاری ما پوشش دو میلیون دانشآموز از دهکهای یک تا چهار در سال آینده است.
کاظمی با اشاره به هزینه اجرای این طرح گفت: تنها هزینه صدور کارتها و ارسال آنها در مرحله نخست بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است، اما این اقدام موجب میشود کمکهای مردمی به شکل دقیق و متناسب با نیاز دانشآموزان هزینه شود.
وزیر آموزش و پرورش از خیرین و مردم خواست به این پویش بپیوندند و افزود: حتی کمکهای کوچک مانند هزینه یک مداد یا خودکار نیز میتواند در آینده یک دانشآموز تأثیر بزرگی داشته باشد و مسیر زندگی او را تغییر دهد.
وی تأکید کرد: با اطلاعرسانی مناسب و مشارکت نهادهای عمومی، خیرین و مردم میتوان این طرح را گسترش داد تا حمایت گستردهتری از دانشآموزان مناطق محروم کشور صورت گیرد.
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